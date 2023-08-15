Ham madde maliyetleri düşüyor! Otomobillerde indirim olacak mı Otomobil üreticileri, çelik ve lityum gibi son bir yılda otomobil fiyatlarını artıran ham maddelerdeki maliyet artışının sona erdiğini söyledi. Peki bu durum fiyatları nasıl etkileyecek?

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Günümüzde çevre dostu alternatiflerin öne çıktığı otomotiv sektöründe, elektrikli otomobiller hızla popülerlik kazanıyor.

Elektrikli otomobiller, fosil yakıtlara kıyasla daha düşük karbon salımı, sessiz sürüş deneyimi ve enerji verimliliği gibi avantajları ile sürdürülebilir bir geleceğe yönelik önemli bir adımdır.

Elektrikli otomobillerin üretiminde kullanılan hammadde, özellikle lityum, kobalt, nikel gibi mineralleri içermektedir. Bu ham maddeler, batarya üretimi ve enerji depolama sistemlerinin temel bileşenleri olarak önem taşıyor.

Ham madde fiyatları düşmeye başladı

Otomobil üreticileri, çelik ve lityum gibi son bir yılda otomobil fiyatlarını artıran ham maddelerdeki maliyet artışının sona erdiğini söylüyor.

Renault'nun mali işler müdürü Thierry Piéton, şirketin ilk yarı mali sonuçları toplantısında, "Ham maddeler için karşıdan esen rüzgarlar ortadan kalktı, maliyetlerin kademeli olarak iyileşmesi gereken bir döneme giriyoruz.” dedi.

Renault, arabalarını daha ucuz hale getirmek için düşen hammadde fiyatlarına göre hareket ederken, yatırımcılara bunun şirketin büyük ölçüde artan kâr marjlarına zarar vermeyeceğine dair söz verdi.

Renault CEO'su Luca de Meo, yeni makyajlanan Renault Clio ve Renault Arkana SUV'un yakında tanıtılacak olan modelinde indirim yapıldığını söyledi.

Güncellenen Clio E-Tech hybrid'in Birleşik Krallık'taki fiyatı, önceki modelden 900 sterlinlik bir indirimle 21.295 sterlinden başlıyor. De Meo, "Marjları iyileştirmeye devam ederken , indirim fırsatları olduğunda bunu yapacağız." dedi.

Lityumun düşen fiyatı, hem yalnızca elektrikli otomobil satan Tesla gibiler için hem de içten yanmalı motorlu araç satan geleneksel markalar için büyük bir tartışma konusuydu.

Pil üreticilerinin satın aldığı metalin formu olan lityum karbonatın fiyatı, önemli bir ticaret platformu olan Şanghay Metal Piyasası'nda geçen yıl kasım ayından bu yana yarı yarıya düştü.

Fiyatlara yansıması zaman alacak

Otomobil üreticileri, genellikle hammadde tedarikçileriyle önceden anlaşıyor. Bu nedenle ham madde fiyatlarındaki indirimlerin araç fiyatlarına yansıması zaman alabilir.

Ham madde fiyatları düşüyor olabilir, ancak uzun vadeli yüksek fiyatlandırma otomobil şirketlerini etkilemeye devam ediyor.

Diğer bir sorun da fiyat düşüşlerinin tedarikçiler tarafından da yansıtılmak zorunda olmasıdır. Eğer hammadde tedarikçileri herhangi bir indirim yapmazsa, otomobil üreticileri de fiyatları düşüremiyor.

Örneğin BMW'nin yeni CFO'su Walter Mertl, bu durumu şöyle özetliyor.