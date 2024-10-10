Honda 0 serisinin yeni teknolojileri Japonya'da tanıtıldı

AA & Ensonhaber

Honda, Japonya’da düzenlenen "Honda 0 Teknoloji Toplantısı"nda yeni teknolojilerini ve 0 serisine yönelik yaklaşımını tanıttı.

Toplantıda, Honda’nın elektrikli araçlara yönelik küresel vizyonu ve karbon nötr hedefleri ön planda yer aldı.

7 MODEL YOLDA

Şirket, 2030 yılına kadar küçük, orta ve büyük boyutlu olmak üzere toplam yedi adet Honda 0 serisi modelini piyasaya sürmeyi hedeflediğini açıkladı.

Bu vizyonun ilk adımı, CES 2024 etkinliğinde tanıtılan "Saloon" ve "Space-Hub" isimli iki konsept modelle atıldı.

Serinin ilk seri üretim modelinin 2026'da satışa sunulması planlanıyor ve bu modelin, serinin amiral gemisi olacağı belirtiliyor.

Honda 0 serisi, "İnce, Hafif ve Bilge" prensipleri temel alınarak geliştiriliyor. Araçlar, sanatsal tasarım, gelişmiş sürüş destek sistemleri, Nesnelerin İnterneti (IoT) entegrasyonu gibi beş temel değeri ön planda tutuyor.

Honda, ince tasarım prensibiyle araçları hem estetik hem de konforlu hale getirmeyi, hafif yapısıyla ise daha dinamik bir sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor.

Bu hedefler doğrultusunda, ultra yüksek dayanımlı çelik kullanılarak yeni bir elektrikli araç platformu geliştirildi.

Ayrıca, kompakt e-Aks ve ince batarya paketi ile birleşen bu yapı, araç içi alanın daha verimli kullanılmasına olanak tanıyor ve denge ile dinamik sürüş sağlıyor.

Honda'nın geliştirdiği aktif aerodinamik sistem de araç hızına göre hava direncini optimize ederek enerji verimliliğini artırıyor.

Özellikle SUV gibi büyük araçlarda bu sistem, yüksek stabilite ve enerji tasarrufu sağlıyor. Honda, elektrikli araç üretiminde kullandığı yeni döküm teknolojisi ile parça sayısını azaltarak üretim verimliliğini artırmayı planlıyor.

Ayrıca, araç gövdelerini hafifletmek için kullanılan CDC birleştirme teknolojisi sayesinde, ağırlık azaltılırken güvenlik performansı artırılıyor.

HONDA'DAN YENİ SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ

Honda, 2021 yılında piyasaya sunduğu "SENSING Elite" donanımlı Legend modeliyle seviye 3 otonom sürüş özelliklerini tanıttı.

0 serisindeki yeni araçlar da otonom sürüş teknolojisine sahip olacak ve kablosuz güncellemelerle bu sistem geliştirilecek.

Ayrıca, yazılım tanımlı araçlar (SDV) sayesinde her kullanıcıya özel çözümler sunulacak ve araçlar daha akıllı hale getirilecek.

Honda, otomatik sürüş teknolojisi ile hem sürüş keyfini artırmayı hem de enerji yönetimini optimize etmeyi amaçlıyor.