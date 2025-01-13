Honda 500 Serisi, 18 Ocak'ta Türkiye'de satışa sunulacak

AA & Ensonhaber

Honda, 500 serisi motosikletlerini yenileyerek Türkiye pazarına sunuyor. Hornet 500, CBR500R ve NX500 modelleri, 18 Ocak'tan itibaren satışa sunulacak.

HORNET 500

Honda'nın streetfighter tarzı motosikleti Hornet 500, 188 kg ağırlığı ve 785 mm sele yüksekliğiyle çevik bir sürüş sunuyor.

471cc'lik motoru, 35 kW güç ve 43 Nm tork üretiyor. Hornet 500, 372 bin TL'lik fiyatıyla siyah, kırmızı ve beyaz renk seçenekleriyle satışa sunulacak.

CBR500R

Honda CBR500R, günlük kullanım ve yüksek performansı bir araya getiren bir motosiklet.

Aerodinamik tasarımı ve LED farlarıyla dikkat çeken CBR500R, 471cc'lik motoru ve Honda Seçilebilir Tork Kontrolü (HSTC) gibi güvenlik özellikleriyle güvenli bir sürüş sağlıyor.

CBR500R, 387 bin TL'lik fiyatıyla kırmızı ve siyah renk seçenekleriyle satışa sunulacak.

NX500

Honda NX500, hem asfalt hem de arazi sürüşleri için tasarlanmış bir motosiklet. 41 mm Showa SFF-BP USD süspansiyon ve hafif jantlarla donatılan NX500, her türlü yol koşulunda konforlu bir sürüş sunuyor.

471cc'lik motoru, 35 kW güç ve 43 Nm tork üretiyor. NX500, 399 bin TL'lik fiyatıyla siyah, kırmızı ve beyaz renk seçenekleriyle satışa sunulacak.