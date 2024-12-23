Honda, hibrit ve elektrikli araçlar için planlarını açıkladı

Haber Merkezi

Honda, hibrit ve elektrikli araçlara yönelik gelecek planlarını açıkladı. Şirket, 2030 yılına kadar küresel hibrit araç satışlarını 1,3 milyona çıkarmayı hedefliyor.

YENİ NESİL E:HEV HİBRİT SİSTEMİ

Honda, mevcut e:HEV hibrit sistemini geliştirerek daha verimli ve performanslı hale getireceğini duyurdu.

Yeni nesil e:HEV sistemi, EV, Hibrit ve Benzinli sürüş modları arasında otomatik geçiş yaparak her koşulda optimum verimlilik sağlayacak.

ELEKTRİKLİ DÖRT TEKERLEKTEN ÇEKİŞ (E-AWD)

Honda, hibrit ve elektrikli araçlarda kullanılabilecek E-AWD adlı bir elektrikli dört tekerlekten çekiş sistemi de geliştiriyor. Bu sistem, her türlü yol koşulunda daha iyi yol tutuşu ve stabilite sağlayacak.

ÜRETİM MALİYETLERİ DÜŞÜRÜLECEK

Honda, 2027 yılında piyasaya süreceği yeni nesil hibrit araçların maliyetini, 2018 yılında piyasaya sürdüğü modellere göre yüzde 50 oranında düşürmeyi hedefliyor.

Bu hedefe ulaşmak için batarya, güç kontrol ünitesi ve motor gibi bileşenlerde iyileştirmeler yapılacak ve üretim süreçleri optimize edilecek.

Honda, yeni nesil e:HEV sistemine sahip araçlarda kullanılacak yeni bir platform da geliştiriyor. Bu platform, mevcut platformlara göre yüzde 10 daha hafif bir gövde yapısı sunacak.