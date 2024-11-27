Honda, katı hal batarya yatırımlarını hızlandırmaya başladı

AA & Ensonhaber

Honda, 2050 karbon nötr vizyonu doğrultusunda, elektrikli araçların yaygınlaşması ve performansının artırılmasında kritik rol oynayacak katı hal batarya teknolojisine büyük önem veriyor.

Şirket, bu alandaki çalışmalarını hızlandırmak ve seri üretim için gerekli altyapıyı oluşturmak amacıyla Japonya'nın Tochigi Eyaleti'ndeki Sakura şehrinde bulunan AR-GE tesisinde dev bir yatırım gerçekleştirdi.

Yaklaşık 27 bin 400 metrekarelik bir alana kurulan ve 92,4 milyon dolara (43 milyar yen) mal olan bu tesiste, katı hal bataryaların seri üretimine yönelik çalışmalar yürütülecek.

DEMO ÜRETİM HATTI İLE SERİ ÜRETİME HAZIRLIK

Honda, bu demo üretim hattında katı hal batarya hücrelerinin temel özelliklerini belirlemek ve seri üretime yönelik teknik incelemeler gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Tesis, elektrot malzemesinin tartılması ve karıştırılmasından, üretilen elektrotun kaplanması ve silindirin preslenmesine, hücrelerin oluşturulması ve modülün montajına kadar tüm üretim sürecini kapsayan ekipmanlarla donatıldı.

Bu sayede, her aşamada detaylı analizler yapılacak ve seri üretim için en verimli yöntemler belirlenecek.

Katı hal batarya teknolojisi, geleneksel lityum iyon pillere göre daha güvenli, daha uzun ömürlü ve daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip olmasıyla öne çıkıyor.

Bu da elektrikli araçların menzilinin artması, şarj sürelerinin kısalması ve performansının yükselmesi anlamına geliyor.

Honda, bu avantajları sayesinde katı hal bataryaların geleceğin elektrikli araçlarında vazgeçilmez bir unsur olacağına inanıyor.

ÜRETİM 2025'TE BAŞLIYOR

Demo hattının 2025 yılının Ocak ayında katı hal batarya üretimine başlaması planlanıyor.

Seri üretim teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilecek üretim sürecinde, her aşamanın maliyeti detaylı bir şekilde analiz edilecek ve batarya hücresinin özellikleri daha da geliştirilecek.

Honda, bu çalışmalarla katı hal batarya teknolojisini daha erişilebilir hale getirmeyi ve maliyetleri düşürmeyi hedefliyor.