Honda ortaklığı iptal olmuştu: Nissan yeni CEO arayışında

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Nissan ve Honda'nın elektrikli araçlar ve yazılım alanındaki iş birliği planlarının son anda suya düşmesi, otomotiv sektöründe büyük yankı uyandırdı.

Bu beklenmedik gelişme, Nissan'ın iç yapısında da değişim rüzgarları estirmeye başladı.

Bloomberg'in haberine göre, Nissan yönetim kurulu, 2019'dan bu yana şirketi yöneten Makoto Uchida'nın performansından memnun değil ve yeni bir CEO arayışına girdi.

12 Mart'ta yapılması beklenen duyuruyla birlikte, şirketin yönetim kadrosunda köklü değişikliklere gidileceği öngörülüyor.

MAKOTO UCHİDA'NIN GELECEĞİ NE OLACAK

Makoto Uchida'nın sözleşmesi 2026'da sona eriyor ve kendisi de daha önce yaptığı açıklamalarda, şirketin menfaatleri doğrultusunda istifa etmeye hazır olduğunu belirtmişti.

Ancak, Honda ortaklığının iptali gibi kritik bir dönemde görevden ayrılmasının pek de kolay olmayacağı aşikar. Reuters ise Uchida'nın görevden alınmasının şu an için planlanmadığını bildiriyor.

Nissan, Uchida'nın geçen yıl açıkladığı ancak gerçekleşmeyen "toparlanma" planının ardından, mart ayı sonunda 80 milyar Yen'lik (19.4 milyar TL) zarar açıklamaya hazırlanıyor.

Özellikle Amerika pazarındaki satışlarda yaşanan düşüş ve bayilerin zarar etmesi, şirketin finansal durumunu olumsuz etkiliyor.