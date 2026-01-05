Honda, Türkiye'de Civic satışını durdurdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye otomobil pazarının en köklü ve sevilen modellerinden biri olan Honda Civic için yolun sonu göründü.

Honda Türkiye, 2026 yılı itibarıyla bu popüler modelin satışını ürün gamından çıkarma kararı aldığını resmen duyurdu.

SEDAN İLGİSİ AZALDI VE MALİYETLER ARTTI

Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, son yıllarda sedan karoserli araçlara olan ilginin azalması ve gelişen pazar koşulları bu radikal kararın temel gerekçesi olarak sunuldu.

Ayrıca 2021 yılında Gebze'deki üretimin sona ermesiyle Tayland'dan ithal edilmeye başlanan modelin, ek gümrük vergileri kapsamına girmesiyle rekabetçi fiyat avantajını kaybettiği belirtiliyor.

39 YILLIK EFSANE VEDA EDİYOR

Türkiye yollarıyla ilk kez 1987 yılında tanışan Civic, 1997 yılından itibaren Honda'nın Gebze fabrikasında yerli olarak üretilerek Türk tüketicisiyle özel bir bağ kurmuştu.

Fabrikanın kapandığı 2021 yılına kadar toplamda beş farklı neslin Türkiye'de üretildiği model, son dönemde ithal statüsünde satıştaydı.

YAPRAK DÖKÜMÜ EGEA İLE DEVAM EDECEK

Otomotiv sektöründeki model değişimleri sadece Civic ile sınırlı kalmayacak gibi görünüyor.

Sektörden gelen bilgilere göre, 2026 yılının sonunda Türkiye'nin en çok tercih edilen modellerinden biri olan Fiat Egea'nın üretiminin de durdurulması planlanıyor.