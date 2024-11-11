Honda'dan Civic Sedan ve HR-V e:HEV modellerinde kasım kampanyaları

AA & Ensonhaber
Otomobil üreticisi Honda, kasım ayına özel çeşitli satın alma seçenekleri sunmaya başladığını açıkladı.
Honda'nın sevilen modellerinden biri olan Civic Sedan'ın Executive+ donanımı için hem özel indirim hem de kredi imkanı sunuluyor.
Yüksek donanım özellikleri ve standart olarak sunulan güvenlik özellikleri ile öne çıkan Civic Sedan'ın Executive+ donanımına özel olarak 135 bin lira indirim ve 200 bin liraya kadar kredi kullanımında yüzde 2,99 faiz oranı ile 12 ay vade seçeneği bulunuyor.
HONDA HR-V e:HEV
Makyajlı HR-V e:HEV modelinin Advance donanımına özel olarak 155 bin lira indirim ve 250 bin liraya kadar kredi kullanımında yüzde 2,99 faiz oranı ile 12 ay vade seçeneği sunuluyor.
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