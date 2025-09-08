Honda'nın yenilenen CB125F Naked modeli Türkiye'de satışa çıktı

Honda, A1 ehliyet sınıfına uygun giriş seviyesindeki popüler Naked motosiklet modeli CB125F'nin yenilenen versiyonunu Türkiye'de satışa çıkardı.

139 bin TL'lik satış fiyatıyla bayilerde yerini alan yeni model, güncellenen tasarımı ve düşük yakıt tüketimiyle öne çıkıyor.

730 KM MENZİL VE START-STOP ÖZELLİĞİ

Yenilenen Honda CB125F, 100 kilometrede sadece 1,4 litre yakıt tüketiyor ve 11 litrelik deposuyla 730 kilometrenin üzerinde bir menzil sağlıyor.

Ayrıca, modelin manuel vitesli motosikletler kategorisinde 'start-stop' özelliğini sunan ilk Honda modeli olması da dikkat çekiyor.

YENİ TASARIM VE TEKNOLOJİK EKLENTİLER

Model, keskin çizgilere sahip yeni LED farları ve daha kompakt bir görünümle güncellendi.

Sürüş bilgileri artık 4,2 inç büyüklüğünde tam renkli yeni bir TFT ekrandan takip edilirken, Bluetooth bağlantısı ve USB-C girişi de standart olarak sunuluyor.