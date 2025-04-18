Huawei ve SAIC ortak elektrikli otomobil markası Shangjie'yi duyurdu

Haber Merkezi

Huawei, HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance) işini tanıttığı özel bir etkinlikte, SAIC Motor ile gerçekleştirdiği iş birliğinin meyvesi olan Shangjie markasını duyurdu.

Huawei'nin üst düzey yöneticisi Richard Yu, bu yeni markanın ilk elektrikli aracının bu sonbaharda piyasaya sürülmesinin planlandığını açıkladı.

SHANGJIE'YE DEV YATIRIM

SAIC başkanı Jia Jianxu, Shangjie projesine başlangıçta 6 milyar RMB (yaklaşık 739 milyon euro) tutarında büyük bir yatırım yapılacağını ve bu yeni marka üzerinde 5 binden fazla kişiden oluşan özel bir ekibin çalışacağını açıkladı.

Jianxu ayrıca, Shangjie'nin SAIC'nin en gelişmiş üretim hatlarını kullanacağını ve ilerleyen dönemlerde kendi özel fabrikasına sahip olacağını belirtti.

İLK MODEL VE FİYATLANDIRMA HAKKINDA İLK DETAYLAR

Şirketlerden hiçbiri ilk Shangjie modeli hakkında spesifik detaylar paylaşmasa da yerel haber kaynaklarından gelen önceki raporlar, aracın daha genç alıcılara hitap edeceğini öne sürüyor.

Bu raporlar ayrıca, ilk modelin başlangıç fiyatının yaklaşık 18 bin 400 euro olacağını ve bunun HIMA çatısı altındaki en uygun fiyatlı elektrikli otomobil olacağını belirtiyor.