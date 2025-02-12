Hyundai Assan'dan isim değişikliği: Hyundai Motor Türkiye oldu

AA & Ensonhaber

Hyundai, otomotiv sektöründe глобальное bir marka olarak, farklı ülkelerde üretim ve satış faaliyetleri yürütüyor.

Hyundai Assan, Türkiye'de önemli bir üretim merkezi olarak faaliyet gösteriyor. Şirket, son olarak Avrupa pazarındaki etkisini artırmak amacıyla isim değişikliğine gitti.

Artık "Hyundai Motor Türkiye" olarak anılacak olan şirket, bu değişiklikle Türkiye'deki üretim gücünü ve uluslararası pazardaki yerini daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ARDINDAKİ STRATEJİK HEDEFLER

Hyundai, isim değişikliğiyle marka bilinirliğini ve gücünü artırmayı amaçlıyor. "Hyundai Motor Türkiye" ismi, şirketin Türkiye'deki üretim faaliyetlerine ve marka imajına daha fazla odaklanmasını sağlıyor.

Hyundai Motor Türkiye, 40'tan fazla ülkeye ihracat yapacak. Yeni isim, şirketin uluslararası pazarlarda daha güçlü bir kimlikle temsil edilmesine yardımcı olacak.

Şirket, Türkiye'de ürettiği araçların uluslararası pazarlarda "Made in Türkiye" ibaresiyle tanıtımını yaparak, Türk işçisinin emeğini ve kaliteli üretimi vurgulamayı amaçlıyor.

İsim değişikliğiyle birlikte yedek parça tedarik süreçlerinin hızlandırılması ve servis hizmetlerinde daha etkin bir işleyiş sağlanması hedefleniyor.

Hyundai'nin İzmit'teki fabrikası, kalite ve standartlar açısından Hyundai Motor Grubu içerisindeki 33 fabrika arasında 5 yıldız kalite ödülüne sahip ilk fabrika konumunda bulunuyor.

Fabrika, üretimde kullandığı parçaların büyük bir kısmını Türkiye'deki tedarikçilerden sağlıyor. Yerlilik oranı yüzde 55'in üzerinde olan fabrikada 50'den fazla yerli tedarikçiyle işbirliği yapılıyor.

Hyundai, Türkiye'de 1997 yılından beri üretim yapıyor ve bugüne kadar 3 milyonun üzerinde araç üretti. Şirket, Türkiye ekonomisine ve istihdamına önemli katkılar sağlamaya devam ediyor.