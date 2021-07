Hyundai Bayon, Türkiye'den dünyaya satılacak

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, yıl sonuna kadar 35 bin Bayon üretileceğini ve 28 bin 500'ünün ihraç edileceğini söyledi.

Hyundai Assan, Kocaeli'de ürettiği modellerin sayısını üçe çıkardı ve geçtiğimiz mart ayında tanıtılan B-SUV model 2021 Hyundai Bayon'un üretimine başladı.

Tamamen Avrupa pazarı için geliştirilen 2021 Hyundai Bayon, markanın SUV ürün gamını genişletmesinde önemli bir rol oynayacak.

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, "Farklı segmentlerin en avantajlı özelliklerini bünyesinde toplayan Bayon'un, hem Türk aile yapısına uyumlu olduğunu hem de gençlerin ve kendini genç hissedenlerin beklentilerini karşılayacağını düşünüyoruz." dedi.

YIL SONU HEDEF 35 BİN ÜRETİM

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Berkel, şu ana kadar 13 bin 500 adetlik Bayon üretim rakamına ulaştıklarını aktararak, "Yıl sonu hedefimiz 35 bin adet. İç pazarda hedefimiz 6 bin 500 adet. Kalan 28 bin 500 adedi ihracat olacak. Yerlilik oranımız yüzde 62 seviyesinde." dedi .

Vergilendirme sistemi nedeniyle kurların artışıyla paralel olarak yüzde 50 diliminde kalan C-SUV modelin artık olmadığını anımsatan Berkel, "400 bin TL ve üstü fiyatlarla karşı karşıyayız. SUV almak ve yüksek ücret vermek istemeyenlere B-SUV'da alternatif olarak Bayon modelimizi üretip satmaya başladık. Bu nedenle de talep çok yüksek şu an." ifadelerini kullandı.

Hyundai Assan Satış Direktörü Jong Weon Choi ise geçen yıl yeni i10 ve i20 projelerini gecikmeden tamamladıklarını ve bu yıl da birçok zorlu süreci geride bırakarak Bayon'un seri üretimine tam planladıkları tarihte başladıklarını bildirdi.

HYUNDAI BAYON MOTOR SEÇENEKLERİ

Yeni Hyundai Bayon, büyük bir kısmı elektrik desteği gören benzinli motorlarla birlikte yollara çıkacak. Otomobilde dizel motorlara yer verilmeyecek.

Giriş paketinde 84 bg'lik 1.2 MPI atmosferik motor ile gelen Bayon, bu versiyonda sadece 5 ileri manuel sunacak.

Bir üst basamakta ise hafif hibrit versiyonu da bulunan 100 bg'lik 1.0 T-GDI bizi karşılıyor. İsteğe göre iMT6 adı verilen akıllı manuel vites kutusuyla gelen Bayon'un bu paketi isteğe göre 7 ileri DCT çift kavrama ile de tercih edilebilecek.

Bayon motor seçeneklerinin en tepesinde ise yine iMT6 veya DCT7 ile eşlenebilen hibrit destekli 120 bg'lik 1.0 T-GDI yer alacak.

HYUNDAI BAYON TÜRKİYE FİYATLARI

Hyundai Bayon, Türkiye'de ise Jump, Style, Elite ve Elite Boss donanım paketleriyle satışa çıkacak. Açıklanan fiyatlar ise şu şekilde:

BAYON 1.4MPI 6 MT Jump (Benzinli) – 201 bin 900 TL

BAYON 1.4MPI 6 AT Style (Benzinli) – 223 bin 400 TL

BAYON 1.4MPI 6 AT Style Design (Benzinli) – 225 bin 400 TL

BAYON 1.4MPI 6 AT Elite (Benzinli) – 282 bin TL

BAYON 1.0T 7 DCT Style (Benzinli) – 296 bin TL

BAYON 1.0T 7 DCT Elite Bose (Benzinli) – 326 bin TL

BAYON 1.0T 48V 7 DCT Elite (Benzinli) – 323 bin TL