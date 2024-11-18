Hyundai CEO'luk koltuğunda Jose Munoz dönemi başlıyor

Hyundai Motor, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren CEO görevini Jose Munoz'un geçeceğini resmen açıkladı.
Jose Munoz, Hyundai ve Genesis'in Kuzey Amerika CEO'su olarak görev yapıyordu ve Ioniq 5 gibi önemli modellerin geliştirilmesinde kilit rol oynamıştı.
Şirket, Munoz'un liderliğinde mobilite ve enerji odaklı geleceğe yönelik yatırımlarını hızlandırmayı hedefliyor.
DENEYİMLİ BİR İSİM
Jose Munoz, otomotiv sektöründe uzun yıllara dayanan deneyime sahip. Daha önce Nissan'da Performans Müdürü ve Çin/Amerika Başkanı olarak görev yapan Munoz, 2019 yılında Hyundai'ye katıldı.
Hyundai ve Genesis'in Kuzey Amerika CEO'su olarak başarılı bir dönem geçiren Munoz, Ioniq 5 gibi önemli modellerin geliştirilmesinde ve yeni pazarlara açılmasında etkili oldu.
IONIQ 9'UN ARDINDAN YENİ GÖREV
Jose Munoz, 2024 Los Angeles Otomobil Fuarı'nda yeni Ioniq 9 modelinin tanıtımını yapacak ve ardından Hyundai Motor CEO'su olarak yeni görevine başlayacak. Ioniq 5 gibi Ioniq 9'un da Munoz'un liderliğinde geliştirildiği belirtiliyor.
MOBİLİTE VE ENERJİ ODAKLI GELECEK
Hyundai, Munoz'un liderliğinde mobilite ve enerji odaklı geleceğe yönelik yatırımlarını hızlandırmayı hedefliyor.
Şirket, kısa süre önce Gürcistan'da kurulan yeni "Metaplant" ve iki yeni ortak batarya girişimi için 12,6 milyar dolar yatırım yapmıştı.
Mevcut CEO Jaehoon Chang, Jose Munoz'un atanmasıyla ilgili olarak şunları söyledi:
Jose, üresel deneyime sahip kendini kanıtlamış bir lider ve rekabetin arttığı piyasada Hyundai'yi yönetmek için ideal bir isim.
Kısa süre önce Yatırımcı Günü'nde de belirttiğimiz gibi, mobilite ve enerji odaklı bir gelecek yaratmak için net bir Hyundai Way vizyonumuz var.
José ve liderlik ekibimizin geri kalanıyla birlikte Hyundai için geleceğin parlak olduğuna eminim.
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