Hyundai CEO'luk koltuğunda Jose Munoz dönemi başlıyor

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Hyundai Motor, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren CEO görevini Jose Munoz'un geçeceğini resmen açıkladı.

Jose Munoz, Hyundai ve Genesis'in Kuzey Amerika CEO'su olarak görev yapıyordu ve Ioniq 5 gibi önemli modellerin geliştirilmesinde kilit rol oynamıştı.

Şirket, Munoz'un liderliğinde mobilite ve enerji odaklı geleceğe yönelik yatırımlarını hızlandırmayı hedefliyor.

DENEYİMLİ BİR İSİM

Jose Munoz, otomotiv sektöründe uzun yıllara dayanan deneyime sahip. Daha önce Nissan'da Performans Müdürü ve Çin/Amerika Başkanı olarak görev yapan Munoz, 2019 yılında Hyundai'ye katıldı.

Hyundai ve Genesis'in Kuzey Amerika CEO'su olarak başarılı bir dönem geçiren Munoz, Ioniq 5 gibi önemli modellerin geliştirilmesinde ve yeni pazarlara açılmasında etkili oldu.

IONIQ 9'UN ARDINDAN YENİ GÖREV

Jose Munoz, 2024 Los Angeles Otomobil Fuarı'nda yeni Ioniq 9 modelinin tanıtımını yapacak ve ardından Hyundai Motor CEO'su olarak yeni görevine başlayacak. Ioniq 5 gibi Ioniq 9'un da Munoz'un liderliğinde geliştirildiği belirtiliyor.

MOBİLİTE VE ENERJİ ODAKLI GELECEK

Hyundai, Munoz'un liderliğinde mobilite ve enerji odaklı geleceğe yönelik yatırımlarını hızlandırmayı hedefliyor.

Şirket, kısa süre önce Gürcistan'da kurulan yeni "Metaplant" ve iki yeni ortak batarya girişimi için 12,6 milyar dolar yatırım yapmıştı.

Mevcut CEO Jaehoon Chang, Jose Munoz'un atanmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: