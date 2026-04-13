Hyundai, Çin'e özel iki yeni Ioniq modeli tanıttı

Güney Koreli otomotiv devi Hyundai, Ioniq serisinin Çin pazarındaki yeni tasarım yönünü yansıtan Venus ve Earth modellerini tanıttı.

Akıcı çizgilere sahip Venus bir sedan olarak öne çıkarken Earth modeli, heybetli bir SUV karakteri sergiliyor.

Farklı segmentlerdeki bu iki aracı birbirine bağlayan en önemli ortak özellik, tek kavisli gövde silüetleri olarak dikkat çekiyor.

Fiziksel düğmelerin tamamen kaldırıldığı iç mekanda, geniş ekran ikilisi ve sürücü odaklı kokpit fütüristik bir deneyim sunuyor.

Earth modelinde ağaç gölgelerini taklit eden ambiyans aydınlatması ve dönebilen yumuşak hava modüllü koltuklar yer alıyor.

Motor özellikleri henüz açıklanmayan bu yenilikçi araçların, mevcut gezegen isimlerini koruyarak seri üretime geçeceği vurgulanıyor.

PEKİN OTOMOBİL FUARI'NDA SERGİLENECEK

Şirket, gelecekteki Ioniq modellerine gezegen isimleri vererek otomobil pazarında yeni bir model evreni oluşturmayı hedefliyor.

Markanın bu vizyonunu yansıtan yeni konsept araçlar, 24 Nisan tarihinde kapılarını açacak olan Pekin Otomobil Fuarı'nda otomobil tutkunlarıyla buluşacak.