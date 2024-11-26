Hyundai, devrilme sorunu nedeniyle bazı araçlarını geri çağırdı

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Hyundai, popüler SUV modeli Tucson ve pickup modeli Santa Cruz'un 2025 model yılından bazı araçlarını geri çağırıyor.

Toplamda 42 bin 465 aracı etkileyen geri çağırmanın nedeni, şanzımanda yaşanan bir sorun.

KONSOL KABLOLAMASINDAKİ ARIZA DEVİRME RİSKİ OLUŞTURUYOR

Geri çağırmaya konu olan araçlarda, konsol uzatma kablolama tertibatındaki bir arıza, şanzımanın fren pedalına basılmadan Park modundan çıkmasına neden olabiliyor. Bu da aracın hareket halinde değilken bile kayarak devrilme riskini artırıyor.

Geri çağırma kapsamında 35 bin 560 Tucson ve 6 bin 905 Santa Cruz modeli bulunuyor.

Hyundai, araç sahiplerine, araçlarını park konumuna getirmenin yanı sıra park frenlerini de kullanmaya devam etmelerini tavsiye ediyor.

ONARIM ÜCRETSİZ OLARAK YAPILACAK

Hyundai, etkilenen araçların sahiplerine ulaşarak araçlarını en yakın Hyundai bayisine getirmelerini isteyecek.

Bayilerde yapılacak onarım, konsol uzatma kablo demetini mekanik vites serbest bırakma mekanizmasından uzağa yönlendirmeyi içeriyor.

Hyundai, onarımın ücretsiz olarak yapılacağını ve daha önce bu sorun için servis ücreti ödeyen araç sahiplerine geri ödeme yapacağını açıkladı.

Bayiler, geri çağırma ile ilgili olarak 19 Ocak 2025 tarihinden önce araç sahiplerine bildirim gönderecek.