Hyundai, elektrikli otomobil alana Tesla şarj cihazı hediye ediyor

Haber Merkezi

Hyundai, elektrikli araç satışlarını artırmak için ABD'de yeni bir kampanya başlattı. 31 Ocak 2025 tarihine kadar elektrikli Hyundai modeli satın alan veya kiralayan müşteriler, Tesla'nın ürettiği NAC şarj adaptörüne ücretsiz sahip olacaklar.

TESLA ŞARJ İSTASYONLARINA ERİŞİM

Tesla'nın Supercharger adı verilen hızlı şarj istasyonları, EV kullanıcıları arasında oldukça popüler.

Hyundai, bu kampanya ile müşterilerine Tesla şarj istasyonlarına erişim imkanı sunarak EV modellerini daha cazip hale getirmeyi hedefliyor.

HANGİ MODELLER KAMPANYAYA DAHİL

Kampanya, 2024 ve önceki yıllarda üretilmiş KONA Electric, IONIQ Hatchback, IONIQ 5 ve IONIQ 6 modellerini kapsıyor.

Ayrıca, 2025 model IONIQ 6, IONIQ 5 N ve 2025 KONA Electric modelleri de kampanyaya dahil.

TÜRKİYE'DE GEÇERLİ DEĞİL

Hyundai'nin Tesla şarj adaptörü kampanyası, şu anda sadece ABD'de geçerli. Hyundai Türkiye'den konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Hyundai, Tesla'nın NAC adaptörünü benimseyen ilk marka değil. Ford ve General Motors gibi şirketler de Tesla'nın şarj teknolojisini kullanıyor.

Gelecekte daha fazla markanın Tesla şarj adaptörünü benimsemesi ve benzer kampanyalar düzenlemesi bekleniyor.