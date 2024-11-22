Hyundai elektrikli SUV modeli IONIQ 9'u tanıttı: İşte özellikleri

AA & Ensonhaber

Hyundai Motor Company, Amerika, Los Angeles'ta bulunan Goldstein House'da düzenlenen bir etkinlikle IONIQ 9 modelini görücüye çıkardı.

2030'a kadar 23 adet yeni elektrikli araç (EV) modelini tanıtmayı planlayan ve 2022 ve 2023'te Dünya Yılın Otomobili Ödülleri'nde (WCOTY) üç kez birincilik kazanan Hyundai, IONIQ 9 ile elektrikli SUV segmentinde iddialı bir giriş yapıyor.

YENİ NESİL TASARIM VE TEKNOLOJİ

IONIQ 9, Hyundai'nin "Aerosthetic" adını verdiği tasarım diliyle şık ve fütüristik bir dış görünüm sunuyor.

Aerodinamik inovasyon ve gelişmiş teknolojinin bir araya getirildiği IONIQ 9, LED ışık üniteleri, parametrik pikseller ve dijital yan aynalar gibi dikkat çekici detaylarla donatıldı.

GENİŞ VE FERAH İÇ MEKAN

IONIQ 9, yedi kişiye kadar oturma kapasitesiyle geniş ve ferah bir iç mekan sunuyor. Üç sıralı oturma düzenine sahip araçta, birinci ve ikinci sıradaki koltuklar tam olarak yatırılabiliyor ve yolculara maksimum konfor sağlıyor.

IONIQ 9 ayrıca, ikinci ve üçüncü sıralar birleştirildiğinde 1899 milimetre baş mesafesi ve 2 bin 50 milimetre bacak mesafesi sunuyor.

GÜÇLÜ PERFORMANS VE UZUN MENZİL

IONIQ 9, gelişmiş güç elektroniği ve E-GMP platformu sayesinde güçlü bir performans ve uzun menzil sunuyor. 110,3 kWh kapasiteli bataryasıyla 620 km'ye kadar menzil sağlayan IONIQ 9, 350 kW şarj cihazı ile sadece 24 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar şarj edilebiliyor.

IONIQ 9, etkileyici performansını karavan çekme gibi yeteneklerle de destekliyor. Römork modunda, araç römorkun ağırlığını otomatik olarak algılıyor ve öngörülen menzili buna göre ayarlıyor.

Avrupa'da satışa sunulacak IONIQ 9 modelleri, 2 bin 500 kilograma kadar çekme kapasitesine sahipken, Kuzey Amerika modelleri ise 2 bin 267 kilogram çekme kapasitesine sahip.

PAZARLARA GİRİŞ TARİHİ

IONIQ 9, 2025'in ilk yarısında öncelikle Güney Kore ve Amerika'da satışa sunulacak ve daha sonra Avrupa ve diğer pazarlarda trafiğe çıkacak.

Kapsamlı bir standart donanım ve son teknoloji konfor özellikleri vadeden IONIQ 9'un kısa sürede EV dünyasında adından sıkça söz ettirmesi hedefleniyor.