Hyundai en ucuz kompakt SUV modelini tanıttı

Güney Koreli otomobil devi Hyundai, kompakt SUV segmentindeki popüler temsilcisi Exter’ın makyajlı versiyonunu görücüye çıkardı.

Hindistan’da üretilen model, yaklaşık 6 bin 200 dolarlık başlangıç fiyatıyla ekonomi odaklı kullanıcıları hedefliyor.

TASARIM VE DONANIMDA MODERN DOKUNUŞLAR

Yeni Exter, 3.8 metrelik kompakt yapısını korurken yenilenmiş tamponları ve 15 inç elmas kesim jantlarıyla daha iddialı bir duruş sergiliyor.

İç mekanda ise segmentinde ilk kez sunulan dahili araç içi kamera ve sportif metal pedallar dikkat çekiyor.

Kablosuz bağlantı destekli 8 inç dokunmatik ekran ve gelişmiş dijital gösterge paneli, kullanıcı deneyimini modernize ediyor.

Ayrıca 6 hava yastığı ve elektronik stabilite kontrolü gibi güvenlik donanımları tüm varyantlarda standart olarak sunuluyor.

MOTOR SEÇENEKLERİ

Araç gücünü 83 beygir üreten 1.2 litrelik Kappa benzinli motordan alırken, 5 ileri manuel veya yarı otomatik şanzıman seçenekleriyle geliyor.

Daha düşük maliyet arayanlar için ise 69 beygir güç üreten fabrika çıkışlı CNG opsiyonu tercih edilebiliyor.

Modelin en üst donanım seviyesi yaklaşık 10 bin dolara kadar çıkarken, geniş iç hacmi ve teknolojik özellikleriyle hem ailelere hem de gençlere hitap ediyor.

Bagaj hacmi benzinli versiyonda 391 litre, CNG'li versiyonda ise 225 litre olarak açıklandı.