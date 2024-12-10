Hyundai IONIQ 5 N, Gran Turismo 7'de boy gösterecek

AA & Ensonhaber

Hyundai, motor sporları tutkunları için heyecan verici bir haberle geldi. Markanın yüksek performanslı elektrikli otomobili IONIQ 5 N, popüler yarış oyunu Gran Turismo 7'ye eklendi.

Gran Turismo 7, gerçekçi sürüş dinamikleri, etkileyici grafikler ve zorlu pistlerle oyunculara heyecan dolu bir yarış deneyimi sunuyor. Hyundai, bu deneyimi daha da zenginleştirmek için IONIQ 5 N modelini oyuna dahil etti.

HYUNDAİ N MODELLERİ DİJİTALLEŞİYOR

Hyundai, N modellerini dijital platformlarda da geliştirmeye devam ediyor. Gran Turismo 7'ye eklenen IONIQ 5 N, markanın simülasyon dünyasındaki varlığını güçlendiriyor.

Hyundai, gelecekte daha fazla N modelini Gran Turismo serisine eklemeyi planlıyor.

Hyundai'nin gelişmiş elektrifikasyon teknolojisini kullanan IONIQ 5 N, yüksek performanslı dört tekerlekten çekiş sistemine sahip.

Ön ve arka motorlarıyla birlikte toplam 650 beygir güç ve 770 Nm tork üreten IONIQ 5 N, N Grin Boost ve Drift Optimizer gibi özelliklerle de dikkat çekiyor.

84 kWh kapasiteli bataryasıyla uzun süreli sürüş keyfi sunan IONIQ 5 N, Gran Turismo 7'de de gerçek hayattaki performansını sergiliyor.

HYUNDAİ VE GRAN TURİSMO İŞ BİRLİĞİ

Hyundai N Marka Yönetimi Grup Başkan Yardımcısı Joon Park, IONIQ 5 N'in Gran Turismo 7'ye eklenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Park, "IONIQ 5 N, gerçek hayatta olduğu gibi simülasyonda da mükemmel bir sürüş keyfi sunuyor. Otomobil tutkunlarının Hyundai N'in yüksek performanslı modellerini sanal dünyada da deneyimleyebilmesi son derece önemli. Biz de bu modelleri Gran Turismo için geliştirmeye ve özelleştirmeye devam edeceğiz." dedi.