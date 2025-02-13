Hyundai, N Vision 74'ü seri üretime hazırlıyor

Haber Merkezi

Hyundai'nin çarpıcı konsepti N Vision 74, otomobil tutkunlarının beğenisini kazanmıştı. Şimdi ise, şirketin yayınladığı yeni bir video, bu konseptin seri üretime geçebileceği yönündeki beklentileri artırıyor.

Videoda, kırmızı renkli ve sansürlenmiş bir araç, N Vision 74'ün yanında dikkat çekiyor. Bu gizemli aracın, N Vision 74'ün üretim versiyonu olabileceği iddia ediliyor.

VİDEODAKİ GİZEMLİ ARAÇ

Hyundai'nin yayınladığı videoda, N Vision 74 konseptiyle birlikte kırmızı renkli ve sansürlenmiş bir araç yer alıyor.

Bu aracın silüeti, N Vision 74'e oldukça benziyor. Videoda aracın detayları gizlenmiş olsa da, genel hatlarıyla konsept modele benzerlik gösterdiği görülüyor.

Bu durum, Hyundai'nin N Vision 74'ü temel alan bir seri üretim modeli üzerinde çalıştığına işaret ediyor olabilir.

N VİSİON 74'ÜN ÖZELLİKLERİ

N Vision 74, 62.4 kWh kapasiteli T şeklindeki bir batarya ve 4.2 kg kapasiteli iki hidrojen tankı ile donatılmış bir hibrit spor otomobil.

800 voltluk mimarisi sayesinde hızlı şarj edilebilen araç, yüzde 10'dan yüzde 80'e sadece 18 dakikada şarj olabiliyor.

Hidrojen tanklarının doldurulması ise yalnızca 5 dakika sürüyor. 0'dan 100 km/s hıza 4 saniyenin altında ulaşabilen N Vision 74'ün azami hızı 250 km/s.

ÜRETİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK

Hyundai, N Vision 74'ü 2030 yılına kadar piyasaya sürmeyi planladığını açıklamıştı. Ancak, yeni videonun yayınlanması, aracın daha erken bir tarihte üretime geçebileceği beklentilerini artırdı.