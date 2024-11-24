Hyundai, şarj sorunu nedeniyle 145 binden fazla elektrikli aracı geri çağırıyor

Haber Merkezi

Hyundai ve Amerika Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), cuma günü yayınladıkları bir rapor ile yaklaşık 145 bin aracı geri çağırdıklarını duyurdu.

Geri çağırmanın nedeni, entegre şarj kontrol ünitesindeki bir sorun. Bu sorun, 12 voltluk bataryanın şarj edilememesine ve sonuç olarak şarjının bitmesine sebep olabiliyor.

Sürüş sırasında güç kaybına sebep olabileceği belirtilen bu sorun, güvenlik tehlikesi oluşturduğu için çözülmesi gerekiyor.

NHTSA, Hyundai'nin Ioniq markalı otomobilleri ve lüks alt markası Genesis'in üç farklı modeli dahil olmak üzere toplamda 5 modelin bu sorundan etkilendiğini belirtiyor. Geri çağırmadan etkilenen araçların tam listesi ve ilgili model yılları şu şekilde:

Hyundai Ioniq 5 (2022-2023)

Hyundai Ioniq 6 (2022-2024)

Hyundai G80 (2022-2023)

Genesis GV70 Electrified (2022-2024)

Genesis GV60 (2022-2024)

Hyundai, yetkili bayilerin kontrol ünitesini ve ilgili sigortayı incelemesini ve arızalı bileşenleri değiştirmesini planlıyor.

Kontrol ünitesinin yazılımı da güncellenecek ve doğal olarak bütün bu işlemler ücretsiz şekilde gerçekleştirilecek.

HYUNDAI'NİN İKİNCİ GERİ ÇAĞIRMASI

İşin ilginç kısmı, bunun Hyundai'nin bu yıl yayınladığı ilk geri çağırma talebi olmaması. Mayıs ayında da aynı sorundan dolayı yaklaşık 100 bin elektrikli otomobili geri çağıran Koreli üretici, görünüşe göre başlangıçta düşündüğünden daha fazla aracı hatalı şekilde üretti.

GÜVENLİK TEHLİKESİ

12 voltluk bataryanın şarj edilememesi, araçta çeşitli sorunlara yol açabilir. Örneğin, araç çalışmayabilir veya sürüş sırasında aniden durabilir.

Bu da ciddi kazalara neden olabilir. Hyundai, bu sorunu çözmek için araç sahiplerine ücretsiz olarak tamir hizmeti sunuyor.