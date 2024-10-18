Hyundai, ucuz elektrikli araçlar için düğmeye bastı: Yeni bataryalar yolda

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Hyundai, elektrikli araç pazarında liderliğini pekiştirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

IONIQ 5 ve 6 gibi modelleriyle verimlilik ve uygun fiyat konusunda dikkat çeken şirket, şimdi de yeni nesil pil teknolojileriyle rakiplerini geride bırakmayı hedefliyor.

Ultra yüksek kapasiteli LFP piller geliştirmek için yerli şirketlerle iş birliği yapan Hyundai, 2025 yılına kadar 300 Wh/kg enerji yoğunluğuna ulaşmayı planlıyor.

Bu hedefe ulaşması halinde Hyundai, mevcut LFP pil liderleri BYD ve CATL'nin yaklaşık 200 Wh/kg olan enerji yoğunluğunu geride bırakarak önemli bir avantaj elde edecek.

ÇİN'E BAĞIMLILIĞI AZALTMA HEDEFİ

Sektör kaynaklarına göre, Hyundai'nin bu hamlesinin ardında Çin'e olan bağımlılığı azaltma ve maliyet etkin elektrikli araçlar üretebilme hedefi yatıyor.

Kona EV ve Kia Ray gibi modellerde CATL'den pil tedarik eden Hyundai, Çin'den ABD ve AB'ye uygulanan yeni tarifelerle birlikte kendi yolunu çizmeye kararlı görünüyor.

YENİ NESİL PİL TEKNOLOJİSİYLE MALİYETLER DÜŞECEK

Hyundai ve Kia, geçtiğimiz ay düşük maliyetli elektrikli araçlar için LFP pil katot malzemesi geliştirmek üzere yeni bir proje başlatmıştı.

Hyundai Steel ve ExoPro BM ile ortaklık kuran otomobil üreticileri, yeni üretim yöntemleriyle maliyetleri düşürmeyi ve verimliliği artırmayı hedefliyor.

Hyundai'nin yeni nesil elektrikli araçlarının, geliştirdiği yüksek enerji yoğunluklu LFP piller sayesinde daha da uygun fiyatlı ve verimli olması bekleniyor. Bu da elektrikli araçların daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayabilir.