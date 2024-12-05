Hyundai ve Kia, ABD'de satış rekoru kırdı: İşte en çok ilgi gören modeller

Haber Merkezi

Güney Koreli otomotiv devleri Hyundai ve Kia, ABD pazarında kasım ayında tarihi bir satış başarısı elde etti.

Elektrikli araçlar (EV), hibritler ve crossover'lara olan güçlü talep, satış rakamlarını yukarı taşıdı.

SATIŞLAR YÜZDE 14,7 ARTTI

Hyundai ve Kia'nın ABD'deki toplam araç satışları, kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,7 arttı.

Hyundai'nin kendi markası Genesis de dahil edildiğinde satışları yüzde 10,4 artarak 84 bin 11'e, Kia'nın satışları ise yüzde 20,2 artarak 70 bin 107'ye çıktı. Genesis satışlarındaki artış ise yüzde 33,7 oldu.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA BÜYÜK İLGİ

Hyundai, elektrikli araç satışlarında önemli bir büyüme kaydetti. Hibrit araç teslimatları yüzde 114, elektrikli araç satışları ise yüzde 70 oranında arttı. EV, hibrit ve plug-in hibrit araçların toplam hacmi yüzde 92 oranında artış gösterdi.

Kia'nın elektrikli modelleri de satışların yüzde 45 artmasıyla büyümeye önemli katkı sağladı.

EN ÇOK SATAN MODELLER

Hyundai'nin en çok satan modeli, 8 bin 126 adetle Tucson hibrit elektrikli araç oldu. Kia'nın en çok satan modeli ise 3 bin 705 adetle Sportage hibrit modeli olarak kaydedildi.