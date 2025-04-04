Hyundai, yeni IONIQ 6 modellerini tanıttı: İşte özellikleri

AA & Ensonhaber

Hyundai Motor Company, Güney Kore'nin başkenti Seul'da düzenlenen 2025 Seul Mobilite Fuarı'nda, merakla beklenen yeni elektrikli otomobilleri IONIQ 6 ve IONIQ 6 N Line'ı görücüye çıkardı.

13 Nisan'a kadar devam edecek fuarda sergilenen bu iki model, elektrikli araç segmentinde yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.

Özellikle IONIQ 6 N Line, sportif tasarımıyla dikkat çekiyor ve RN22e konsept modelinden ilham alıyor.

IONIQ 6: AERODİNAMİK VE ŞIK TASARIM

Yeni IONIQ 6, aerodinamik performansı en üst düzeye çıkarmak için tasarlandı. "Saf akış ve rafine" konseptleriyle geliştirilen gövde, hava akışını daha hassas ve doğal bir şekilde yönlendiriyor.

Yükseltilen motor kapağı ve köpekbalığı burnu tasarımı, araca agresif bir görünüm kazandırıyor. Alt gövdedeki siyah eklentiler ise aracın aerodinamik yapısını vurguluyor. İlk modeldeki spoyler kaldırılırken, aerodinamik performansı korumak için yeni bir spoyler eklenmiş durumda.

IONIQ 6 N Line versiyonu, dinamik ve agresif tasarımıyla öne çıkıyor. Ön ve arka tarafta geniş hava girişli tamponlar, geliştirilmiş detaylar ve heykelsi bir biçim kullanıldı.

RN22e'nin tasarımından ilham alınarak arka tarafta siyah renk kullanımı artırıldı ve bu da modele sportif bir hava kattı. İki boyutlu "parametrik piksel" lamba tasarımı da aracın dijital estetiğini zenginleştiriyor.

Hyundai Tasarım Merkezi Kıdemli Başkanı Simon Loasby, yeni modellerin her birinin kendi karakterini en iyi şekilde ifade ettiğini belirtiyor.

Gelişmiş tasarım konsepti altında her çizginin ve detayın titizlikle geliştirildiğini vurguluyor. Hyundai'nin IONIQ 6 serisiyle elektrikli araç pazarındaki rekabeti daha da kızıştırması bekleniyor.