Hyundai, yılın en büyük geri çağırma programını başlattı

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Güney Koreli otomobil devi Hyundai, 2024 yılında gerçekleştirdiği en büyük geri çağırma operasyonunu başlattı.

Santa Fe ve Elantra modellerini kapsayan geri çağırma, arızalanma ihtimali olan geri görüş kameraları nedeniyle yapılıyor.

GERİ ÇAĞIRMANIN NEDENİ

Geri çağırma, 2021-2022 model yılları arasında üretilen Santa Fe (standart, hibrit ve plug-in hibrit) ve Elantra modellerini etkiliyor.

Ayrıca, sınırlı sayıda 2022 Elantra N modeli de geri çağırma kapsamında. Sorun, geri görüş kamerası devre kartlarındaki yetersiz lehim bağlantılarından kaynaklanıyor. Bu bağlantılar zamanla çatlayabilir ve kameranın çalışmamasına neden olabilir.

ARIZA NASIL GİDERİLECEK

Hyundai, sorunu çözmek için arızalı kameraları güncellenmiş bir tasarım kullanan yenileriyle değiştirecek.

Etkilenen araç sahipleri, Ocak 2025'ten itibaren bilgilendirilmeye başlanacak ve araçlar ücretsiz olarak tamir edilecek.

Arızalı geri görüş kameraları, arka görüşü ele alan Federal Motorlu Taşıt Güvenlik Standardı Sayı 111'i ihlal ediyor.

Hyundai, bu geri çağırma ile güvenlik standartlarına uygunluğu sağlamayı ve olası kazaları önlemeyi amaçlıyor.

HYUNDAİ'NİN DİĞER GERİ ÇAĞIRMALARI

Bu geri çağırma, Hyundai'nin bu yıl gerçekleştirdiği en büyük geri çağırma operasyonu. Daha önce, Şubat ayında 186 bin 588 Elantra modeli, arızalanabilen acil bagaj açma mandalları nedeniyle geri çağrılmıştı.

Ayrıca, Hyundai yakın zamanda Ioniq 5, Ioniq 6, Genesis GV60, GV70 ve G80 modellerini de kapsayan 145 bin 235 elektrikli aracı, şarj kontrol ünitesindeki bir sorun nedeniyle geri çağırmıştı.