Hyundai'nin gelirleri 4. çeyrekte düştü

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Hyundai Motor, 2024 yılının 4. çeyreğinde 2.8 trilyon won (1.95 milyar dolar) faaliyet kârı elde etti. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17'lik bir düşüşü temsil ediyor.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Hyundai'nin açıkladığı kâr, analistlerin beklentilerinin altında kaldı. LSEG SmartEstimate tarafından yapılan ankete göre, beklenen kâr 3.2 trilyon won seviyesindeydi.

HİSSELER YÜKSELDİ

Kârın düşmesine rağmen Hyundai hisseleri, açıklamanın ardından yüzde 1,4 değer kazandı.

Analistler, bu yükselişin zayıf Güney Kore wonunun ABD doları karşısında şirketin gelirlerini artırmasından kaynaklandığını belirtiyor.

SATIŞLAR DÜŞTÜ

4. çeyrekte Hyundai'nin küresel perakende satışları düşüş gösterdi. ABD ve Hindistan'daki güçlü performansa rağmen Güney Kore, Avrupa ve Çin'deki durgun talep, satışları olumsuz etkiledi.

Hyundai, kâr düşüşünün yavaşlayan otomobil pazarında promosyon harcamalarının artmasından kaynaklandığını açıkladı. Şirket, rekabetçi kalabilmek için daha fazla promosyon yapmak zorunda kaldı.