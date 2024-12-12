İkinci el araç satışları kasımda yüzde 23 arttı

Haber Merkezi

İkinci el araç piyasası, kasım ayında da hareketliliğini sürdürdü. Indicata'nın verilerine göre, kasım ayında 176 bin 921 adet ikinci el araç satışı gerçekleşti.

Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23'lük bir artışı temsil ediyor.

İLAN SAYISI ARTTI

Kasım ayında kurumsal ilan sayısı, geçen yıla göre artarak 388 bine ulaştı. Bu ilanların yüzde 46'sı satıldı.

Satış adetlerinde ekim ayına göre yüzde 5'lik bir düşüş yaşansa da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23'lük bir artış gözlendi.

FİYATLAR YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR

Indicata'nın analizine göre, kasım ayında ikinci el araç fiyatları yüzde 1 oranında arttı. Bu yılın başından itibaren ise ikinci el araç fiyatlarındaki toplam artış yüzde 8 olarak gerçekleşti.

EN HIZLI SATAN MARKA: RENAULT

İkinci el araçların ilanda kalma süresi kasım ayında ortalama 32 gün olarak kaydedildi. Renault marka araçlar ise 28 günde satılarak pazar ortalamasının 4 gün önüne geçti.

DİZEL ARAÇLAR EN ÇOK TERCİH EDİLENLER

Kasım ayında en çok satılan ikinci el araçlar, 99 bin 640 adetle dizel araçlar oldu. Dizel araçları, 68 bin 952 adetle benzinli, 4 bin 552 adetle LPG'li araçlar takip etti.

Hibrit araç satışları 1.674 adet, elektrikli araç satışları ise 2.103 adet olarak gerçekleşti. Elektrikli araç satışları, geçen yılın aynı dönemine göre önemli bir artış gösterdi.