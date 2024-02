İkinci el otomobile ilgi azaldı: Sıfır araçlar daha popüler

İHA

Son zamanlarda, stok sorunlarının çözülmesi nedeniyle sıfır otomobillere olan ilgi artmaya başladı. İkinci el araç fiyatlarının artışı ise piyasada işleri durma noktasına getirdi.

Otomobil alacak vatandaşların yeni araçlara yönelmesiyle ikinci elde de düşüş yaşanmaya başladı.

Oto pazarlarındaki yoğunluk dikkati çekerken satıcılar da satış yapamamaktan şikayet ediyor.

Düzce'de oto galerici İhsan Açıkgöz, son 1 yıldır ikinci el araç piyasasında yeni döneme girildiğini belirterek, ikinci el araçların değer kaybetmeye başladığını söyledi.

"Vatandaş sıfır araya yöneliyor"

Vatandaşların sıfır araçlara yöneldiğini ifade eden Açıkgöz, şunları söyledi:

Bu konuyla ilgili bazı etkenler var. Örneğin bayiler her ay yüzde 2-3 zam yapıyor. Böyle olunca 1 milyona alınan arabanın değeri bir sonraki ay zam yapıldığı zaman artıyor.



İnsanların da önceliği sıfır araç oldu. Eskiden araç toplattırmak için rahatlıkla sanayiye gidebiliyorduk, yaptırabiliyorduk, tamir ettirebiliyorduk.



Şu an ise maliyetler ise arttı. Araçların yedek parçasından işçiliğine kadar her şeyi arttığı için insanlar sanayiye gitmek istemiyorlar.



Otomobil aldıktan sonra 50-60 bin lira masraf etmek istemiyorlar. Bunu yapınca aracın değeri artırmıyor, insanlar cebinden fazladan para vermiş oluyorlar.