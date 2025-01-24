İkinci elde talep düşüyor: Ortalama otomobil fiyatlarında yükseliş var

Haber Merkezi

Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporundan derlenen verilere göre, 2023'te 1 milyon 881 bin 97 aracın satıldığı ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında satış sayısı, 2024'te 2 milyon 91 bin 918 olarak kayıtlara geçti.

Böylece, ikinci el otomobil satışları, bir önceki yıla göre yüzde 11'lik bir artış kaydetti. 2024 yılında 4 milyon 546 bin 329 ilan yayınlanırken bunların yüzde 46'sı satıldı.

TALEP DÜŞÜYOR

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ile Sahibinden ortaklığı ile hazırlanan Otomobil Piyasası Görünümü raporu paylaşıldı.

Rapora göre, aralık ayında otomobil talep endeksi geçen aya kıyasla yüzde 1,7 geriledi, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 17,5 arttı.

Uzmanlar, yılın son ayında sıfır otomobil kampanyalarının hızlandığını ve ikinci elde canlılığın bu durum nedeniyle sınırlı kaldığını ifade ediyor.

SATIŞ SÜRELERİ UZUYOR

Otomobilde satış süresi de uzadı. Kapatılan ilan yaşı 0,3 gün uzayarak 20,2 güne yükseldi.

Yani araçlar ortalama 20 günde alıcı buluyor. Talebin yüksek olmaması fiyatta artışı sınırlıyor.

Enflasyondan arındırılan veriler, fiyatta 18 aydır reel düşüşe işaret ediyor. Ancak bu durum, 2024'ün sonuna doğru değişmeye başladı.

ORTALAMA FİYATLAR ARTTI

Ortalama otomobil fiyatı Kasım 2024'te 899 bin 940 lira olarak belirlenmişti. Aralık ayında 908 bin 588 liraya çıktı. Ortalama fiyat bir önceki aya göre yüzde 5,6 arttı.

2024'TE EN ÇOK SATAN 10 MARKA

İkinci el çevrim içi pazarda 2024'te en çok tercih edilen otomotiv markası (binek ve hafif ticari) 263 bin 49 satış ile Volkswagen oldu. Bunu, 248 bin 705 ile Fiat ve 246 bin 38 ile Renault takip etti.

Satış sıralamasında 201 bin 234 adetle Ford, 124 bin 335 ile BMW, 113 bin 164 adetle Opel, 103 bin 314 ile Peugeot, 102 bin 722 ile Mercedes-Benz, 95 bin 800 ile Hyundai ve 77 bin 995 adetle Toyota ilk 10 içinde yer aldı.

2024'te ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında satılan 2 milyon 91 bin 918 aracın yüzde 75,4'ünü söz konusu ilk 10 marka gerçekleştirdi.

EN ÇOK SATAN 10 MODEL

İkinci el çevrim içi binek otomobil pazarında geçen yıl 1 milyon 172 bin 470 binek araç satışı gerçekleşti. Fiat Egea modeli 95 bin 261 ile yılın en çok tercih edilen modeli olmayı başardı.

Egea'yı, 76 bin 98 ile Clio, 74 bin 760 satışla Passat, 74 bin 215 adetle Megane, 51 bin 252 ile Corolla, 50 bin 78'le Focus, 43 bin 996 satışla Astra, 43 bin 343 ile BMW 5 Serisi, 40 bin 895 satışla BMW 3 Serisi ve 36 bin 874 ile VW Polo takip etti.

Söz konusu 10 model, toplam binek satışlarının yüzde 34,3'ünü oluşturdu.

YAKIT TİPİNE GÖRE EN ÇOK SATANLAR

2024 yılında yakıt tipi bazında en çok satılan araçları yüzde 57 ile dizel araçlar oldu.

Dizel araçları yüzde 38 ile Benzinli araçlar takip etti. 2023 ile karşılaştırıldığında, toplam satışlar içindeki payı en çok azalan araçların yüzde 50,4 ile hibrit, payı en çok artan araçlar ise yüzde 103,6 ile elektrikli araçlar olduğu gözlemlendi.