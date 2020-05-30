İlk 4 ayda trafikteki taşıt sayısı 243 bin arttı

Ocak-nisan döneminde 16 bin 136 taşıtın trafikten kaydı silinirken, trafikteki toplam taşıt sayısı 243 bin 782 adet yükseldi.

Ülkemizde trafikteki taşıt sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. 2020'nin ilk 4 aylık dönemine baktığımızda taşıt sayısının yine arttığını görüyoruz.

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Türkiye'de ocak-nisan döneminde 259 bin 918 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, 16 bin 136 taşıtın trafikten kaydı silindi. Böylece bu dönemde trafikteki toplam taşıt sayısı 243 bin 782 arttı.

ARAÇ SAYISI 23.5 MİLYONA YAKLAŞTI

Buna göre, nisan sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.69 artarak 23 milyon 8 bin 927'den 23 milyon 398 bin 837'ye yükseldi.

Bu araçların yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,4'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,6'sını kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



NİSAN İSTATİSTİKLERİ

Nisanda trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 40 bin 171 oldu. Bu taşıtlar arasında otomobil yüzde 48,9 ile ilk sırada yer aldı.

Otomobili yüzde 28,3 ile motosiklet, yüzde 11,1 ile kamyonet, yüzde 7,4 ile traktör, yüzde 2,6 ile kamyon, yüzde 0,9 ile minibüs, yüzde 0,6 ile otobüs ve yüzde 0,2 ile özel amaçlı taşıtlar izledi.

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE AZALIŞ VAR

Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 44.3 azaldı. Bu azalış minibüste yüzde 54.9, otomobilde yüzde 54.6, kamyonette yüzde 54.1, otobüste yüzde 50.1, traktörde yüzde 30, kamyonda yüzde 28.5, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 24.1 ve motosiklette yüzde 5.4 oldu.