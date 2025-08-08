İlk 7 ayda Türkiye'de en çok elektrikli otomobil satan markalar

Türkiye elektrikli otomobil pazarının 2025 yılı ilk yedi aylık karnesi belli oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, en çok satan markalar sıralamasında çok büyük değişiklikler yok.

7 AYLIK LİDER TOGG, TEMMUZ AYININ GALİBİ TESLA

Ocak-temmuz döneminde 19 bin 821 adetlik satışa ulaşan TOGG, en yakın rakibi Tesla'nın (17 bin 026 adet) önünde yer aldı.

Ancak yalnızca temmuz ayı verilerine bakıldığında Tesla, 4 bin 706 adetlik satışla aylık bazda liderliği ele geçirdi.

İlk 7 ayda 11 bin 752 satış ile BYD üçüncü, 6 bin 231 ile KIA dördüncü ve 5 bin 983 ile MINI beşinci olarak sıralandı.

Model bazlı ele alındığında ise söz konusu dönemde satış sıralaması, Togg T10X, Tesla Model Y, MINI Countryman, KIA EV3 ve KG Mobility (Ssangyong) Torres şeklinde gerçekleşti.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL PAZARI BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Genel pazarda ise elektrikli otomobillerin yükselişi hız kesmeden devam ediyor.

Tam elektrikli otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 146,9 artarak 102 bin adedi aştı ve toplam pazar içindeki payı yüzde 20,5'e ulaştı.



