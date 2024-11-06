İndirim var: Türkiye'de üretilen Hyundai Bayon fiyat listesi

Haber Merkezi

Hyundai Assan, Kocaeli'deki tesislerinde üretim kapasitesini genişleterek araç model sayısını üçe çıkarmıştı.

B-SUV segmentindeki yeni modeli Hyundai Bayon'un üretimi ise 2021 yılında başladı.

Yeni Hyundai Bayon, altyapı olarak i20 ile aynı platformu paylaşıyor ve tasarım çizgilerini de büyük ölçüde i20'den alıyor.

HYUNDAI BAYON FİYAT LİSTESİ

Hyundai Bayon modelinin kasım ayı için açıklanan güncel fiyat listesine baktığımızda fiyatların düştüğünü görüyoruz. İşte ekim ayına kıyasla modellerde yaşanan fiyat değişimi:

1.2 MPI 79 PS Jump Benzin Manuel - 1.099.000 TL > 1.079.000 TL

1.0 T-GDI 100 PS Jump Benzin DCT - 1.229.000 TL > 1.209.000 TL

1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT - 1.299.000 TL > 1.269.000 TL

1.0 T-GDI 100 PS Elite Benzin DCT - 1.399.000 TL > 1.369.000 TL