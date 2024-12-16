İngiltere'de sarhoş sürücüleri tespit eden yapay zekalı kameralar ilk kez kullanılmaya başlandı

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İngiltere'de, sarhoş veya uyuşturucu etkisi altında araç kullanan sürücüleri tespit etmek için yapay zeka destekli kameralar kullanılmaya başlandı.

Devon ve Cornwall Polisi tarafından yürütülen pilot proje, dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ KAMERALAR NASIL ÇALIŞIYOR

Yapay zeka destekli kameralar, yol kenarına yerleştiriliyor ve yanlarından geçen araçları izliyor.

Kameraların topladığı görüntüler, bulut tabanlı bir sisteme gönderiliyor ve burada yapay zeka algoritmaları tarafından analiz ediliyor.

Algoritmalar, sürücünün sarhoş veya uyuşturucu etkisi altında olabileceğine dair belirtiler arıyor.

POLİSE ANINDA BİLDİRİM

Eğer yapay zeka sistemi bir sürücünün sarhoş veya uyuşturucu etkisi altında olduğunu tespit ederse, bu bilgi anında yolun ilerisinde bekleyen polis ekiplerine bildiriliyor. Polis ekipleri, aracı durdurarak sürücüye alkol veya uyuşturucu testi uyguluyor.

GİZLİLİK ENDİŞELERİ

Yapay zeka destekli kameraların kullanımı, bazı gizlilik endişelerini de beraberinde getiriyor.

Ancak, yetkililer bu sistemlerin sadece trafik güvenliğini artırmak amacıyla kullanıldığını ve kişisel verilerin korunmasına özen gösterildiğini vurguluyor.