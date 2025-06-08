İngiltere'deki otomobil üretimi, 70 yılın en düşük seviyesinde

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Wards Auto'nun haberine göre, İngiltere'deki otomotiv üretimi, pandemi dönemindeki birkaç karantina ayı hariç tutulduğunda, son 70 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Motor Üreticileri ve Satıcıları Derneği'nin (SMMT) verilerine dayandırılan haberde, bu tarihi düşüşün arkasında birkaç önemli faktörün yattığı belirtildi.

NİSAN AYINDA TARİHİ DÜŞÜŞ

SMMT verilerine göre, nisan ayında İngiltere'de sadece 59 bin 203 adet araç üretildi. Bu rakam, 1952'den bu yana kaydedilen en düşük Nisan ayı üretim seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Nisan ayı üretimi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,8'lik keskin bir düşüşü temsil ediyor. Binek araç üretimi yüzde 8,6 düşerken, ticari araç üretimindeki düşüş yüzde 68,6 gibi çok daha çarpıcı bir oranda gerçekleşti.

DÜŞÜŞÜN ARKASINDAKİ NEDENLER

Bu iç karartıcı üretim performansından birkaç faktör sorumlu tutuluyor. Bu yıl nisan ayında gerçekleşen Paskalya tatili ve makyajlı yeni modellerin üretimi için bazı üretim hatlarının güncellenmesi gibi aksiyonlar, düşüşün nedenleri arasında sayılıyor.

Ancak en büyük etkenin, yıllık 100 bin araca kadar yüzde 10 olarak uygulanan Amerika'daki yeni gümrük vergileri olduğu belirtiliyor. Bu vergiler, İngiltere'nin en büyük ihracat pazarlarından birine erişimini zorlaştırıyor.

SEKTÖRDEN "ACİL EYLEM" ÇAĞRISI

SMMT Başkanı Mike Hawes, İngiliz endüstrisinin 2009'daki mali krizden bu yana üretime "en zorlu başlangıcını" yaşadığını söyledi.

Hawes, "İç talebi ve uluslararası rekabet gücümüzü artırmak için acil eylem gerekiyor." dedi.

Hawes, hükümetin otomotiv üretiminin İngiltere ekonomisi üzerindeki kritik rolünün farkına vardığını ve bir ay içinde ABD, AB ve Hindistan ile ticaret koşullarını iyileştirmek için müzakereler düzenlediğini de sözlerine ekledi.