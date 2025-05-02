Isuzu'nun ilk elektrikli kamyoneti D-MAX seri üretime girdi

Haber Merkezi

Japon üretici Isuzu, ilk tamamen elektrikli pikap modeli olan D-MAX EV'yi duyurdu. Şirket, "tam bir canavar" olarak nitelendirilen bu yeni modelin seri üretimine başlandığını ve önümüzdeki birkaç ay içinde piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Isuzu, yeni elektrikli pikabının mevcut dizel modellerle aynı performansı sunacağını, yüksek çekme ve yük kapasitesine sahip olacağını iddia ediyor.

ÜRETİM VE SATIŞ TAKVİMİ

D-MAX EV'nin seri üretimi resmi olarak başladı. İlk etapta üretilen soldan direksiyonlu modellerin 2025'in üçüncü çeyreğinde Avrupa'ya gönderilmesi planlanıyor.

Sağdan direksiyonlu modellerin üretimine ise yıl sonuna doğru İngiltere pazarı için başlanacak. Aracın genel satışlarının 2026 yılında başlaması bekleniyor.

Elektrikli pikap, Isuzu'nun popüler D-MAX modeliyle neredeyse aynı görünüme sahip, ancak dizel motor yerine çift elektrik motoru kullanıyor.

Önde ve arkada yer alan yeni e-Akslar ile tam zamanlı 4WD (dört tekerlekten çekiş) sistemi sunuyor.

Çift motorlu sistem, toplamda 140 kW (188 beygir) güç ve 325 Nm maksimum tork üreterek mevcut dizel modellerin performansına ulaşıyor. Aracın maksimum hızı ise 130 km/s'in üzerinde olarak açıklandı.

TAŞIMA KAPASİTESİ VE ARAZİ KABİLİYETİ

Isuzu D-MAX EV, 3.5 ton (3.500 kg) üzerinde çekme kapasitesi ve 1.000 kg üzerinde yük taşıma kapasitesi sunuyor. Bu değerler, dizel D-MAX modeliyle hemen hemen aynı seviyede bulunuyor.

Hem yol hem de arazi performansı için tasarlanan sağlam elektrikli pikap, 210 mm (8 inçten fazla) yerden yüksekliğe ve yaklaşık 600 mm (24 inç) sudan geçme derinliğine sahip.

BATARYA VE MENZİL

Araç gücünü 66,9 kWh kapasiteli lityum iyon bataryadan alıyor. Isuzu'nun açıkladığı verilere göre, D-MAX EV'nin WLTP normuna göre menzili 263 km (162 mil) seviyesinde kalıyor. Şehir içi kullanımda ise menzilin 361 km'ye (224 mil) kadar çıkabileceği belirtiliyor.

Fiyatı henüz açıklanmayan D-MAX EV'nin, başlangıç fiyatı yaklaşık 41 bin 600 dolar olan dizel versiyonundan biraz daha pahalı olması bekleniyor.

Elektrikli D-MAX, Avrupa'ya önümüzdeki birkaç ay içinde gelecek ve ardından 2026'da Birleşik Krallık ve diğer bölgelerde piyasaya sürülecek.