JAECOO 7 modellerine yazılım güncellemesi geldi: Çok beklenen özellik artık kullanımda

Chery'nin premium markası JAECOO, Türkiye'de de satılan JAECOO 7 modeli için yayınladığı yeni bir yazılım güncellemesiyle sesli asistana Türkçe dil desteği ve bir dizi başka iyileştirme getirdi.

Yayınlama Tarihi: 15.08.2025 09:21
Chery'nin Türkiye pazarında hizmet veren premium markası JAECOO, SUV modeli için önemli bir yazılım güncellemesi yayınladı.

Yeni güncelleme, özellikle Türkiye'deki JAECOO 7 sahiplerini sevindirecek ve en çok beklenen özelliklerden birini beraberinde getiriyor.

SESLİ ASİSTAN ARTIK TÜRKÇE KOMUT ALIYOR

Güncellemenin en büyük yeniliği, araç içi sesli asistanın artık Türkçe dil desteği sunması oldu.

Bugüne kadar İngilizce komutlarla çalışan asistan, artık "cam tavanı aç" gibi Türkçe komutları da anlayıp yerine getirebilecek.

BAĞLANTI VE KONFOR İYİLEŞTİRMELERİ

Güncelleme ayrıca, Bluetooth, Android Auto ve Apple CarPlay bağlantılarında daha akıcı bir deneyim vadediyor.

Bunun yanı sıra Sony ses sisteminin performansı iyileştirildi ve koltuk hafıza modülü artık üç farklı sürücünün ayarlarını kaydedebiliyor.

