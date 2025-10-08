Jaguar Land Rover, siber saldırı sonrası üretime tekrar başlıyor

İngiltere merkezli lüks otomotiv üreticisi Jaguar Land Rover (JLR), eylül ayı başında yaşadığı siber saldırının ardından bugün (8 Ekim) itibarıyla kademeli olarak üretime yeniden başlayacağını açıkladı.

Şirket, 2 Eylül'de siber saldırıya uğradığını ve bu nedenle üretim hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşandığını duyurmuştu.

İLK OLARAK MOTOR VE BATARYA ÜRETİMİ BAŞLIYOR

Şirketten yapılan açıklamada, İngiltere'nin Batı Midlands bölgesindeki motor üretim tesisi ile batarya montaj merkezinde bugünden itibaren üretimin yeniden devreye alınacağı belirtildi.

Aynı gün çalışanların, İngiltere'deki Castle Bromwich, Halewood ve Solihull tesislerine ve küresel lojistik merkezine de dönmeye başlayacağı aktarıldı.

SLOVAKYA FABRİKASI DA DEVREYE GİRİYOR

Jaguar Land Rover ayrıca, Slovakya'daki Nitra tesisinde de araç üretiminin yeniden başlatılmasının planlandığını kaydetti.