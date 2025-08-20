Jaguar'da büyük değişim: Fiyatlar iki katına çıkıyor

Köklü İngiliz markası Jaguar, tarihindeki en büyük dönüşüm sürecine girerek mevcut dört modelini üretimden kaldırma kararı aldı.

Marka, 2026'da tanıtacağı yeni bir model ile satış hacmini düşürüp kârlılığı artırmaya odaklanan yepyeni bir strateji izleyecek.

YENİ JAGUAR, SOKAKLARDA NADİR GÖRÜLECEK

Jaguar yöneticisi Brandon Baldassari'nin açıklamalarına göre, Type 00 konsepti üzerine geliştirilecek yeni sedan oldukça sınırlı sayıda üretilecek.

Baldassari, "Bu model oldukça nadir olacak ve sokakta gördüğünüzde özel bir an yaşayacaksınız." ifadelerini kullandı.

FİYATLAR İKİYE KATLANACAK, TASARIM DEĞİŞMEYECEK

Yeni stratejinin en can alıcı noktası ise fiyatlandırma olacak ve standart bir modelin fiyatının iki katından fazla artabileceği iddia ediliyor.

Şirket, geleneksel hayranları tarafından eleştirilen keskin konsept tasarımının da büyük ölçüde korunacağını belirtti.

Jaguar'ın yeni hedefi, daha az araba satarak daha fazla kâr elde etmek ve "istediği fiyatı koyabilen" bir marka haline gelmek.

Marka, bayilerinin zaten 200 bin dolarlık Range Rover modellerini sattığını ve bu tür yüksek fiyatlı satışlara alışkın olduğunu savunuyor.