Japonlardan dev indirim: Trump tarifeleri sonrası ihracat fiyatları yüzde 19,4 düştü

Japon otomobil üreticileri, ABD'nin uyguladığı yeni gümrük tarifelerine karşı rekabet güçlerini korumak için, kârlarından feragat etme pahasına ihracat fiyatlarını rekor bir hızda düşürdü.

Japonya Merkez Bankasının (BOJ) raporuna göre, haziran ayında Kuzey Amerika'ya sevk edilen araçların ihracat fiyat endeksi, yıllık bazda yüzde 19,4 gerileyerek kayıtlardaki en büyük düşüşü yaşadı.

SEBEP: YÜZDE 25'LİK GÜMRÜK VERGİSİ

Bu rekor düşüşün arkasında, Trump yönetiminin Nisan ayı başında yüzde 25'lik otomobil gümrük vergisi uygulamasını başlatması yatıyor.

Veriler, Japon otomobil üreticilerinin, bu ek maliyeti tüketicilere yansıtmamak ve ABD pazarındaki paylarını korumak için büyük bir fiyat artışından kaçınmaya çalıştığını gösteriyor.

DEĞER DÜŞTÜ, HACİM KORUNDU

Bu stratejiyi destekleyen diğer verilerde de mayıs ayında ABD'ye yapılan otomobil ihracatının değer bazında yüzde 24,7 azalırken, hacim (adet) bazında ise sadece yüzde 3,9 azaldığı görülüyor.

Bu durum, Japon markalarının neredeyse aynı sayıda aracı, karlarından fedakarlık ederek çok daha düşük bir fiyata ihraç ettiğinin bir kanıtı olarak yorumlanıyor.