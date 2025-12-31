MTV'de 2026 rakamları netleşti: Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek KDV, ÖTV ve MTV gibi vergi ve harçların, yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 artırılması kararlaştırıldı. Yeni yılda MTV tutarları da buna göre belirlenecek.

2026 yılı için belirlenecek MTV ücretleri, Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda Resmi Gazete'de yayımlandı.

Örneğin, 1-3 yaş ve 0-1300 cc araçların MTV ücreti 5.750 TL olacak. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi'ni (Yİ-ÜFE) açıklayınca 2026'da geçerli olan yeniden değerleme oranı da belli olmuştu. Böylece, yeniden değerleme oranının 2025 için yüzde 25,49 olarak uygulanacağı kesinleşmişti. Yeniden değerleme oranı, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) dahil pek çok ödemeyi yakından ilgilendiriyor. MTV ZAM ORANINA İNDİRİM YAPILDI Yeni yılda uygulanacak vergi ve harçların yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 artırılması kararlaştırıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yer aldı. Bu doğrultuda alınan kararla damga vergisi ve harçlar ile motorlu taşıtlar vergisi 2026 yılı için öngörülen enflasyon hedefi ile uyumlu olacak şekilde yüzde 19 oranının altında olacak şekilde yüzde 18,95 artırılacak. YENİ MTV ORANLARI Yeni MTV ücretlerinin ardından otomobillerin geçtiğimiz yıla kıyasla MTV tutarları şöyle değişti: 01.01.2018 öncesinde tescil edilmiş araçların MTV oranları: 1–3 yaş araçlarda 0–1300 cc: 4.834 TL → 5.750 TL 1301–1600 cc: 8.421 TL → 10.017 TL 1601–1800 cc: 14.885 TL → 17.706 TL 1801–2000 cc: 23.454 TL → 27.900 TL 4–6 yaş araçlarda 0–1300 cc: 3.372 TL → 4.011 TL 1301–1600 cc: 6.314 TL → 7.511 TL 1601–1800 cc: 11.626 TL → 13.829 TL 1801–2000 cc: 18.057 TL → 21.480 TL 7–11 yaş araçlarda 0–1300 cc: 1.882 TL → 2.239 TL 1301–1600 cc: 3.661 TL → 4.355 TL 1601–1800 cc: 6.848 TL → 8.146 TL 1801–2000 cc: 10.613 TL → 12.624 TL 01.01.2018 sonrasında tescil edilmiş araçların MTV tutarları: 0–1300 cc aralığı 1–3 yaş araçlarda Matrahı 259.900’ü aşmayanlar: 4.834 TL → 5.750 TL Matrahı 259.900 – 455.300 TL arasında olanlar: 5.313 TL → 6.320 TL Matrahı 455.300’ü aşanlar: 5.803 TL → 6.903 TL 1301–1600 cc aralığı 1–3 yaş araçlarda Matrahı 259.900’ü aşmayanlar: 8.421 TL → 10.017 TL Matrahı 259.900 – 455.300 TL arasında olanlar: 9.267 TL → 11.023 TL Matrahı 455.300’ü aşanlar: 10.112 TL → 12.028 TL 1601–1800 cc aralığı 1–3 yaş araçlarda Matrahı 651.700’ü aşmayanlar: 16.370 TL → 19.472 TL Matrahı 651.700’ü aşanlar: 17.866 TL → 21.252 TL 1801–2000 cc aralığı 1–3 yaş araçlarda Matrahı 651.700’ü aşmayanlar: 25.792 TL → 30.680 TL Matrahı 651.700’ü aşanlar: 28.142 TL → 33.475 TL Otomobil Haberleri Bentley 2026 planları: İlk tamamen elektrikli SUV modeli geliyor

