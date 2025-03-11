Kapatılan Audi Brüksel fabrikasının geleceği tartışılıyor

Haber Merkezi

Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu'na ait Audi markasının Brüksel'deki 76 yıllık fabrikası, şubat ayında kapanmıştı.

Fabrikanın geleceğiyle ilgili belirsizlik, aylardır protestolar ve grevlerle gündemde kalmıştı.

Şimdi ise tesisin savunma sektöründe kullanılması önerisi, yeni bir tartışma başlattı.

SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN ASKERİ ÜRETİM TEKLİFİ

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Audi fabrikasının savunma şirketlerine sunulmasını ve askeri üretim yapılmasını talep eden isimler arasında yer alıyor.

Francken, bu seçeneği değerlendirmek üzere tesisi savunma şirketleri temsilcileriyle birlikte ziyaret etmeyi planlıyor.

BELEDİYE BAŞKANINDAN TEPKİ

Fabrikanın bulunduğu Forest belediyesinin Belediye Başkanı Charles Spapens ise tesisin savunma sanayiine ve silah üretimine yönlendirilmesine karşı çıkıyor.

Spapens, askeri üretim yapılması halinde bölgenin saldırı riskinin artacağı ve "ilk bombalanacak yer" olabileceği uyarısında bulundu.

DİĞER SEÇENEKLER

Fabrikanın geleceğiyle ilgili diğer bir seçenek ise tesisin bölümlere ayrılarak daha küçük üreticilere kiralanması veya satılması.

54 hektarlık bir alan üzerinde bulunan fabrikanın, bölge ekonomisine katkı sağlayacak şekilde değerlendirilmesi isteniyor. Ancak, henüz Audi fabrikasının geleceğiyle ilgili nihai bir karar verilmiş değil.