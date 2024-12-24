Karar açıklandı: Japon otomotiv devleri Nissan, Honda ve Mitsubishi birleşiyor

Haber Merkezi

Otomotiv sektöründe birleşme ve satın almalar devam ediyor. Son olarak, Japon otomotiv devleri Nissan ve Honda, ortak bir holding şirketi altında birleşme kararı aldı.

Mitsubishi'nin de katılımıyla oluşacak yeni şirket, dünya otomotiv pazarında dengeleri değiştirecek.

DÜNYANIN ÜÇÜNCÜ BÜYÜK OTOMOTİV DEVİ

Nissan ve Honda'nın birleşmesiyle ortaya çıkacak yeni şirket, Toyota ve Volkswagen'in ardından dünyanın en büyük üçüncü otomotiv üreticisi olacak.

Bu birleşme, Japon şirketlerin küresel rekabette güçlerini birleştirmelerini sağlayacak.

Nissan'ın yüzde 24,5 hissesine sahip olduğu Mitsubishi Motors da ortaklığa katılma kararı aldı. Ancak, Mitsubishi'nin nihai kararı Ocak 2025'te açıklanacak.

2026'DA RESMİLEŞECEK

Nissan ve Honda, ağustos 2026'ya kadar ortak bir holding şirketi kurmayı planlıyor. Her iki şirket de kendi markalarıyla faaliyetlerine devam edecek.

HEDEFLER BÜYÜK

Honda CEO'su Toshihiro Mibe, birleşik şirketin 1 trilyon yenin üzerinde faaliyet karı elde etmesini hedeflediklerini açıkladı.

Nissan CEO'su Makoto Uchida ise birleşmenin daha geniş bir müşteri tabanına ulaşmalarını sağlayacağını belirtti.

Bu birleşmenin, Türkiye'deki otomotiv pazarına da etkileri olabilir. Honda, 2019 yılında Türkiye'deki üretim faaliyetlerini durdurmuştu.

Mitsubishi ise Oyak-Renault ortaklığıyla Bursa'da Colt modelini üretiyor. Birleşme, bu üretim planlarını değiştirebilir.