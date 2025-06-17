Karsan'dan yeni otonom otobüs: e-ATA LE

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Türkiye'nin önde gelen ticari araç üreticilerinden Karsan, 15-18 Haziran tarihleri arasında Almanya’nın Hamburg şehrinde düzenlenen UITP Küresel Toplu Taşıma Zirvesi 2025 fuarında yeni modelinin dünya lansmanını gerçekleştiriyor.

HAMBURG'DAKİ ZİRVEDE DÜNYA LANSMANI YAPILACAK

Karsan, toplu taşıma sektörünün en önemli etkinliklerinden biri olan UITP Summit 2025’te, Avrupa pazarında sınıfının lideri olan e-JEST ve Otonom e-ATAK modelleriyle birlikte gövde gösterisi yapıyor. Fuarın en büyük sürprizi ise markanın yepyeni modeli Karsan e-ATA LE oldu.

Karsan, Class 2 sınıfındaki bu yeni elektrikli modelini ilk kez bu fuarda sahneye çıkararak uluslararası pazardaki iddiasını bir kez daha ortaya koyuyor.

YENİ MODELİN HEDEFİ

Yeni Karsan e-ATA LE, yakın şehirler arası hatlar ile şehir içi banliyö bölgeleri arasındaki uzun menzilli toplu taşıma ihtiyaçları için özel olarak geliştirildi.

Bu model, Karsan’ın elektrikli ürün gamındaki çeşitliliği daha da güçlendirerek farklı ihtiyaçlara yönelik çözümler sunduğunu gösteriyor.

Karsan CEO’su Okan Baş, "e-ATA LE modelimizle, toplu taşımacılığın ihtiyacı olan Class 2 sınıfında elektrikli dönüşümde güçlü bir çözüm sunuyoruz. Hamburg’daki UITP Summit’te bu yeni modelimizi ilk kez sahneye çıkarıyor olmak bizim için önemli bir adım." dedi.