Kasımda ikinci el araçların ilanda kalma süresi 52 gün oldu

AA & Ensonhaber

VavaCars, yapay zeka destekli analizleriyle ikinci el araç piyasasını incelemeye devam ediyor. Kasım ayı verilerine göre, ikinci el araçların ilanda kalma süresi 52 gün olarak belirlendi.

HİBRİT ARAÇLAR EN HIZLI SATILIYOR

Yakıt tipine göre incelendiğinde, hibrit araçların en hızlı satıldığı görülüyor. Hibrit araçlar ortalama 44 günde satılırken, benzinli araçlar 51 gün, dizel araçlar ise 54 gün ilanda kalıyor. Elektrikli araçların ilanda kalma süresi ise 63 gün olarak ölçüldü.

ÜST SEGMENT ARAÇLAR DAHA UZUN SÜREDE SATILIYOR

Segment tipine göre incelendiğinde, C segmenti araçların 48 gün, D segmenti araçların 62 gün ve E segmenti araçların ise 76 gün ilanda kaldığı görüldü.

Bu verilere göre, üst segment araçların ikinci el piyasasında daha uzun süre satıldığı söylenebilir.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN C SEGMENTİ

Türkiye'de ikinci el araç piyasasının %50'sini oluşturan C segmenti araçlar, Kasım ayında ortalama 48 gün ilanda kaldı.

Fiat Egea, 40 gün ile en hızlı satılan C segmenti aracı olurken, Toyota Corolla 41, Renault Megane ve Honda Civic 44, Ford Focus 46, Skoda Octavia 54 ve Opel Astra ise 57 gün ilanda kaldı.

RENKLERİN ETKİSİ

Araçların rengi de ilanda kalma süresini etkiliyor. Siyah renkli araçlar ortalama 65 gün ilanda kalırken, beyaz renkli araçlar 50 günde satılıyor.

İkinci el araçların ilanda kalma süresi, bölgelere göre de farklılık gösteriyor. Karadeniz Bölgesi'nde araçlar en uzun süre ilanda kalırken, Doğu Anadolu Bölgesi'nde en kısa sürede satılıyor.