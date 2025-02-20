Kazanç yüzde 40 düşmüştü: Mercedes, bu yıl da düşük gelir bekliyor

Haber Merkezi

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, 2024 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin binek otomobil bölümü, yıllık kazancında yüzde 40,5'lik sert bir düşüş yaşadı.

Faiz ve vergi öncesi kârı 13,6 milyar euroya gerilerken, satışlar da yüzde 4,5 azalarak 146 milyar euro seviyesine düştü.

2025 İÇİN KÖTÜMSER TAHMİNLER

Şirket, 2025 yılı için daha düşük kazanç beklediğini açıkladı. Mercedes-Benz'in tahminlerine göre, 2024 yılında yüzde 8,1 olan düzeltilmiş satış getirisi, 2025'te yüzde 6-8 seviyesine düşecek.

TEMETTÜ AZALTILDI

Mercedes-Benz'in hisse başına temettü ödemesi de 2023 yılına göre düşürüldü. 2023'te 5,30 euro olan temettü, 2024 yılı için 4,30 euro olarak belirlendi. Bu durum, hissedarlar için olumsuz bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

SATIŞLAR DÜŞEBİLİR

Mercedes-Benz, 2025 yılında satışların bir önceki yıl seviyesinin biraz altında kalmasını bekliyor.

Şirket, zorlu piyasa koşullarına rağmen rekabet gücünü korumak ve sürdürülebilir büyüme sağlamak için çalışmalarını sürdürecek.