Kia, 27 Şubat'ta tanıtacağı EV4'ün fotoğraflarını paylaştı

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Kia, 27 Şubat'ta düzenleyeceği etkinlikte tanıtacağı elektrikli modeli EV4'ün yeni görüntülerini yayınladı.

Tesla Model 3'e rakip olarak konumlandırılan EV4, hem sedan hem de hatchback gövde stilleriyle dikkat çekiyor.

SEDAN VERSİYONU: FASTBACK TASARIMI

Kia EV4'ün sedan versiyonu, fastback'i andıran dinamik ve akıcı bir tasarıma sahip. İnce LED farlar, gövdeye gömülü kapı kolları ve çift renkli jantlar, aracın modern görünümünü tamamlıyor.

EV4'ün hatchback versiyonu ise daha geleneksel bir tasarıma sahip. Sedan versiyonu gibi Kia'nın yeni tasarım dilini yansıtan hatchback gövde, geniş ve ferah bir iç mekan sunuyor.

EV4 KONSEPTİNE BENZERLİK

Kia EV4, 2023 yılında tanıtılan konsept modele oldukça benziyor. Bu da Kia'nın konsept tasarımlarını seri üretim modellerine sadık bir şekilde uyarladığını gösteriyor.

EV4'ÜN ÖZELLİKLERİ

Kia EV4, E-GMP platformu üzerine inşa edilecek ve 201 beygir gücünde bir elektrik motoruna sahip olacak.

58 kWh ve 81 kWh olmak üzere iki farklı batarya seçeneği sunacak olan aracın menzili, 400 km'ye kadar çıkabilecek.

ÇIKIŞ TARİHİ

Kia EV4'ün 27 Şubat'ta düzenlenecek etkinlikte resmi olarak tanıtılması ve 2025 yılı içinde satışa sunulması bekleniyor.