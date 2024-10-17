Kia'nın ilk pick-up modeli Tasman'ın tanıtım tarihi belli oldu

Haber Merkezi

Kia'nın merakla beklenen ilk C segmenti pikap kamyoneti Tasman, 29 Ekim'de Suudi Arabistan'daki 2024 Cidde Uluslararası Otomobil Fuarı'nda dünya prömiyerini yapmaya hazırlanıyor.

Dikkat çekici ön kısımda dikey çıtalı kare bir ızgara, dikey olarak yerleştirilmiş LED farlar ve belirgin çamurluklar göze çarpıyor.

Yanlarda kutu şeklinde tekerlek kemerleri bulunurken, arka kısımda bagaj kapağına entegre edilmiş Kia yazısı dikkat çekiyor.

ELEKTRİKLİ MODEL DE YOLDA

İlk etapta 4x2 ve 4x4 versiyonlarıyla satışa sunulması planlanan modelin, 1 ton taşıma kapasitesinin yanı sıra 3,5 ton civarında çekme kapasitesine sahip olması hedefleniyor.

Volkswagen Amarok, Toyota Hilux, Ford Ranger ve Isuzu D-Max gibi güçlü rakiplere meydan okumaya hazırlanan Tasman, Kia'nın 2027 yılına kadar piyasaya sürmeyi planladığı 14 elektrikli araçtan biri olacak.

Ayrıca, 2026 yılı itibarıyla yüzde 100 elektrikli versiyonunun da piyasada olacağı ön görülüyor.

Kia'nın yeni pickup modeli Tasman, Orta Doğu, Afrika ve Avustralya pazarlarını hedef alarak sektördeki rekabeti artırmayı amaçlıyor.