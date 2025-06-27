Koenigsegg, 1625 beygirlik yeni süper otomobilini tanıttı

İsveçli hiper otomobil üreticisi Koenigsegg, Jesko Attack modelini temel alarak geliştirdiği yeni pist canavarı "Sadair’s Spear"ı sergiledi.

Tamamen yol kullanımına uygun olmasına rağmen pist odaklı geliştirilen bu özel versiyondan sadece 30 adet üretilecek ve tamamı şimdiden satılmış durumda.

DAHA FAZLA GÜÇ, DAHA AZ AĞIRLIK

Koenigsegg Sadair's Spear, kalbinde Jesko'dan tanıdık olan çift turbolu V8 motoru taşıyor.

Ancak yeni kalibrasyon ve geliştirilmiş soğutma sistemi sayesinde motorun gücü artırılmış. Araç, normal benzinle 1.300 beygir, E85 yakıtla ise 1.625 beygir güç üretiyor.

Ayrıca araç, Jesko'dan 35 kg daha hafifletilmiş. Bu sayede Koenigsegg'in efsanevi modeli One:1'de elde edilen 1:1 güç/ağırlık oranını aşarak daha da etkileyici bir performansa imza atıyor.

Bu özel model, "rekor kırmak için üretildi" sloganıyla tanıtıldı ve bunu şimdiden kanıtladı.

Araç, İsveç'teki Gotland Ring pistinde Jesko Attack'ten 1.1 saniye daha hızlı bir tur zamanı elde etti.

Bu başarıda, daha hafif süspansiyon yayları ve yeni tasarlanan çift kanatlı aktif arka spoyler gibi aerodinamik ve mekanik iyileştirmelerin rolü büyük.

Ağırlığı azaltmak adına sadeleştirilmiş iç mekanda karbon fiber koltuklar bulunsa da dijital gösterge ve kablosuz şarj gibi konfor özellikleri korunuyor.