Koenigsegg, 25 Haziran'da yeni modelini tanıtacak

İsveçli hiper otomobil üreticisi Koenigsegg, Instagram hesabında yayınladığı gizemli bir teaser ile hayranlarını Jesko'nun yeni bir versiyonuna hazırlıyor.

Agresif aerodinamik detaylarıyla dikkat çeken yeni model, 25 Haziran'da resmi olarak tanıtılacak.

TEASER VİDEOLARINDAKİ AGRESİF DETAYLAR

Yayınlanan görüntülerde, Jesko Attack modelini anımsatan devasa, iki parçalı bir arka spoyler görülüyor.

Ancak bu spoylerin altında, yarış araçlarındaki sis lambalarına benzer, dikey formda yeni bir aydınlatma elemanı bulunuyor.

Daha önceki bir teaser'da ise, 90'lı yıllardaki yarış araçlarını andıran bir hava girişine sahip ön kaput sergilenmişti.

Bu detaylar, yeni versiyonun pist odaklı, gelişmiş aerodinamik ve soğutma özelliklerine sahip olacağını düşündürüyor.

PİST ODAKLI DAHA GÜÇLÜ BİR VERSİYON

Yeni modelin, genel olarak Koenigsegg Jesko Attack'ı temel alması bekleniyor. Attack versiyonu zaten 1.600 beygire varan gücü ve 1.400 kg'a kadar bastırma kuvveti sunan oldukça ekstrem bir makine.

Bu yeni versiyonun, pist performansını daha da zirveye taşıyarak, 500 km/s hıza odaklanan Jesko Absolut'un yanında, Jesko ailesini tamamlayacağı tahmin ediliyor.

Henüz ismi bile bilinmeyen bu yeni mühendislik harikasıyla tanışmak için sadece bir gün kaldı.