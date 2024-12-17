Lamborghini, ilk elektrikli otomobilini 2029'a erteledi

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Elektrikli araç pazarındaki hızlı değişimler, otomobil üreticilerini planlarını yeniden gözden geçirmeye zorluyor.

Volvo, Bentley ve Ford gibi devlerin elektrifikasyon stratejilerini değiştirdiği bir dönemde, Lamborghini de ilk elektrikli aracının lansmanını erteleme kararı aldı.

"2029 YILI DAHA UYGUN"

Lamborghini CEO'su Stephan Winkelmann, Reuters'a yaptığı açıklamada, ilk elektrikli Lamborghini modelinin 2028 yerine 2029'da tanıtılacağını söyledi.

Winkelmann, 2029 yılının yüksek performanslı bir elektrikli araç için geç olmadığını, 2026 yılının ise çok erken olduğunu düşünüyor.

LÜKS ELEKTRİKLİ ARAÇ PAZARINDA DURGUNLUK

Winkelmann, bu yıl boyunca piyasayı takip ettiklerini ve elektrikli süper otomobillerin bekledikleri kadar satmadığını söyledi. Yani, müşterileri elektrikli Lamborghini'ye ikna etmek için henüz çok erken.

AB'NİN İÇTEN YANMALI MOTOR YASAĞI

Lamborghini, Avrupa Birliği'nin 2035 yılında içten yanmalı motorlara dair uygulayacağı yasağın 2026 yılında gözden geçirilmesini de bekliyor.

Ayrıca, şirket sentetik yakıtların içten yanmalı motorları kurtarabileceğine dair inancını da koruyor. Winkelmann, "Sentetik yakıtlar, içten yanmalı motorlar için bir fırsat" dedi.

İLK ELEKTRİKLİ LAMBORGHİNİ NASIL OLACAK

Lamborghini'nin ilk elektrikli otomobili, 2023 yılında tanıtılan Lanzador Konsepti'ne dayanacak. 4 koltuklu bir GT otomobili olarak tasarlanan bu model, bir "süper otomobil" olmayacak.